Tabla de posiciones Liga BetPlay tras el pinchazo de Millonarios y las victorias de Santa Fe y Bucaramanga

La disputa de la fecha 18 de la Liga BetPlay este domingo 8 de noviembre resultó determinante para la confección del grupo de los ocho, confirmando a nuevos invitados a la fiesta de fin de año y apretando la lucha por los últimos cupos.

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La jornada dominical estuvo marcada por abultados marcadores, crisis institucionales reflejadas en el terreno de juego y un hito histórico en Ibagué.

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Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga hicieron los deberes con autoridad para asegurar matemáticamente su presencia en los cuadrangulares semifinales, mientras que el Deportes Tolima logró una remontada fundamental en casa que deja en suspenso la clasificación definitiva de Millonarios hasta la última fecha del todos contra todos.

Tabla de posiciones

Santa Fe 5-0 Deportivo Pasto: Goleada ante un rival diezmado

El estadio El Campín fue testigo de un encuentro condicionado por factores extradeportivos. Tras una profunda polémica por la falta de pagos a la nómina profesional, el Deportivo Pasto debió presentarse en Bogotá con un equipo conformado por jugadores de la categoría Sub-20.

🦁⚽¡QUÉ DEFINICIÓN DE FRANCO FAGÚNDEZ! El delantero abrió el marcador y Santa Fe vence 1-0 a Deportivo Pasto. 📺 Disfruta de #LALIGAxWIN en nuestra señal de Win+Fútbol y https://t.co/h0xVwPCsWS. https://t.co/vGvvm7NylP — Win Sports (@WinSportsTV) November 8, 2026

Aunque los juveniles intentaron plantar cara en los primeros minutos, la jerarquía cardenal se impuso rápidamente cuando el uruguayo Francisco Fagúndez abrió el marcador al minuto 11.

A partir de allí, Santa Fe fue una aplanadora impulsada por un brillante triplete del veterano Hugo Rodallega y un autogol que redondearon el 5-0. El triunfo le otorga al equipo bogotano 31 puntos en la tabla, ocupando el quinto puesto y certificando su boleto a las finales.

Jaguares 0-4 Bucaramanga: Caos en Montería y clasificación Leoparda

En el estadio Jaraguay de Montería, el Atlético Bucaramanga aprovechó el desconcierto total de un Jaguares ya descendido para sellar su ingreso a los ocho.

¡ROJA Y PENAL EN LA MISMA JUGADA! El arquero de Jaguares vio la roja y realizó penal ante Bucaramanga. #LALIGAxWIN 🔵⚽🔰 https://t.co/CWDj2Mn5fU — Win Sports (@WinSportsTV) November 8, 2026

El partido se rompió apenas en el arranque cuando el portero local, Franklin Mosquera, derribó a un atacante rival, provocando un penalti y su expulsión directa. Esto desató un caos táctico en el banquillo cordobés, que agotó dos ventanas de cambios en solo 18 minutos intentando reajustar la defensa.

Brandon Caicedo facturó el cobro desde los doce pasos y, tras un autogol de Rafael Bustamante, el primer tiempo cerró 2-0. En la etapa complementaria, los dirigidos por Pablo Peirano no sacaron el pie del acelerador: un nuevo tanto de Caicedo y otro de Fabián Sambueza decretaron el 4-0 definitivo que eleva a Bucaramanga al cuarto puesto con 32 puntos.

Deportes Tolima 2-1 Millonarios: El hito de Cuadrado no alcanzó

El cierre dominical entregó el duelo más parejo y emotivo en el Manuel Murillo Toro. Juan Guillermo Cuadrado enmarcó su nombre en la jornada al anotar un espectacular gol de tiro libre en el minuto 7 —haciendo honor a su dorsal— para adelantar a Millonarios.

¡PRIMER GOL DE JUAN GUILLERMO CUADRADO CON MILLONARIOS! Tremendo cobro de tiro libre del 'Panita' y @MillosFCoficial lo gana 1-0. #LALIGAxWIN Ⓜ️⚽🔥🤯 https://t.co/NrBZsfc4Q9 — Win Sports (@WinSportsTV) November 8, 2026

Este tanto marcó el reencuentro del antioqueño con las redes del fútbol colombiano tras 17 años, 11 meses y 28 días desde su último festejo con el DIM en noviembre de 2008.

Sin embargo, la alegría embajadora fue efímera. Un error defensivo provocó un penal que Ever Valencia canjeó por el empate al minuto 25. Poco después, al 36′, Kelvin Flórez comandó un letal contragolpe para sellar el 2-1 antes del segundo tiempo.

La segunda mitad estuvo marcada por un ida y vuelta en el que ninguno de los dos pudo concretar y le anularon un gol al pijao, por lo que el 2-1 fue el resultado final, dejando al Tolima en la novena casilla con 29 unidades a la espera del último partido para clasificarse, al igual que Millonarios, que es séptimo con 27 puntos.