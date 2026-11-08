Lando Norris reina en el GP de Brasil y Mercedes asegura el título de constructores 2026

El piloto británico Lando Norris, a bordo de su monoplaza McLaren, rubricó este domingo una magistral actuación para quedarse con la victoria en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, la vigésima prueba de la temporada disputada en el emblemático circuito de Interlagos en São Paulo.

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En una jornada marcada por las emociones fuertes y la inestabilidad climática, la escudería Mercedes tuvo motivos de sobra para celebrar al adjudicarse de forma anticipada el título del Campeonato de Constructores de 2026.

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Norris, quien se coronó campeón del mundo en la campaña de 2025, arrancó desde la pole position y supo gestionar los momentos de mayor tensión para subir a lo más alto del podio, escoltado por los dos Red Bull: el siempre combativo neerlandés Max Verstappen en la segunda posición y el joven talento francés Isack Hadjar, quien finalizó en un meritorio tercer lugar.

Remontada épica de Verstappen y la corona para Mercedes bajo la lluvia

La carrera en el trazado paulista no fue sencilla para el piloto británico. A pesar de partir desde la posición de privilegio, Norris, de 26 años, experimentó un arranque bastante complicado y rápidamente se vio superado en los primeros metros por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls).

Haciendo gala de su madurez, el británico no perdió la compostura. “Lo más importante hoy era mantener la calma, no cometer errores, y he conseguido lo que quería. Es fantástico estar en lo más alto del podio, y qué bien haberlo conseguido en Interlagos”, declaró tras la competencia.

La paciencia de Norris rindió frutos en la vuelta número 19, cuando un trompo del flamante campeón mundial le permitió recuperar un liderato que ya no soltaría.

Por su parte, gran parte del protagonismo del día recayó sobre la figura de Max Verstappen. El cuatro veces campeón del mundo demostró su jerarquía al protagonizar una remontada memorable en el circuito de Interlagos. Tras haber sido sancionado el sábado por modificaciones en su motor, Verstappen debió tomar la salida desde el puesto 21.

Lejos de desanimarse, exhibió un ritmo arrollador, escalando posiciones sin piedad hasta finalizar justo por detrás del ganador, afianzando su segunda plaza en el mundial de pilotos.

El fin de semana sirvió para consolidar el dominio de Mercedes, que con el quinto puesto de Kimi Antonelli —quien estrenaba su título mundial de 2026 conseguido en México— aseguró el campeonato de escuderías por delante de Ferrari por primera vez desde 2021.

Todo esto sucedió bajo la amenaza de la lluvia, que apareció en la vuelta 50 y se intensificó en los últimos diez giros, provocando trompos de figuras como Antonelli, George Russell y Lewis Hamilton. Con los títulos ya decididos, la F1 viajará a Las Vegas antes de cerrar el año en Catar y Abu Dabi.

*Realizado con información de AFP*