Hamilton se robó las miradas en Madrid: así fue su inesperada aparición en el halftime show de la NFL

Hamilton, el AfroRockStar colombiano, hizo parte del halftime show del NFL Madrid Game 2026 como invitado sorpresa de Manuel Turizo junto al también cartagenero Zaider, interpretando su canción YOYO en una presentación que llevó los sonidos afrocaribeños de Colombia a uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo.

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El artista se sumó a Turizo y Zaider durante el espectáculo de medio tiempo del partido entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, disputado el pasado 8 de noviembre en Madrid.

La participación de Hamilton fue una sorpresa dentro de la presentación y representó una nueva oportunidad para proyectar su propuesta musical ante una audiencia internacional.

La NFL había anunciado previamente a Manuel Turizo como protagonista del halftime show del partido, que se celebró en el estadio Santiago Bernabéu como parte de la temporada internacional de la liga.

Para Hamilton, esta aparición representa un nuevo paso en la expansión internacional de una carrera que comenzó en Cartagena y que hoy encuentra en los sonidos afrocaribeños una identidad con proyección global.

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La aparición junto a Manuel Turizo representa también un encuentro entre dos artistas colombianos que han construido carreras desde diferentes sonidos de la música urbana y caribeña.

Hamilton llevó al espectáculo su identidad afrocaribeña, una propuesta que reivindica sus raíces y que ha encontrado en la mezcla de afrobeats, dancehall y música urbana una forma propia de conectar con el público.

El momento llega además en medio de una nueva etapa musical para el artista, que recientemente presentó Arroz con Huevo, su colaboración con la superestrella panameña SECH.

La canción reúne a dos artistas afrodescendientes latinoamericanos y conecta sus raíces caribeñas a través de una propuesta musical que celebra la identidad, la cultura y los sonidos de la región.

La colaboración se suma a un recorrido que ha llevado a Hamilton a trabajar con artistas de diferentes países y a ampliar su presencia dentro de la música urbana latinoamericana.

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La participación en el halftime show de la NFL en Madrid se suma a los escenarios y reconocimientos que han acompañado el crecimiento del artista durante los últimos años.

En 2026, Hamilton también llevó su música a importantes escenarios colombianos, participó en presentaciones junto a artistas como Ryan Castro y J Balvin, y continuó fortaleciendo su presencia internacional.