¿Arroz con huevo para enamorarse? Hamilton y Sech presentan una canción que promete poner a bailar

En Colombia hay platos que hacen parte de la vida diaria y que difícilmente pasan de moda. Uno de ellos es el arroz con huevo, una combinación sencilla que despierta antojos y recuerdos. Precisamente, esa tradición inspiró a Hamilton para darle nombre a su nuevo sencillo, una colaboración con el cantante panameño Sech, que busca conquistar tanto a los enamorados como a quienes disfrutan de la música para bailar.

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La canción, que se llama Arroz con huevo, apuesta por los sonidos urbanos y el Afrobeats para presentar una historia en la que se mezclan la atracción, el romance y las ganas de compartir tiempo con alguien especial.

Su propuesta tiene un ambiente festivo, pero también incluye mensajes dedicados a esos encuentros en los que nadie quiere que llegue la hora de despedirse.

Uno de los fragmentos que resume esa intención aparece en el coro: “Quédate otro ratico aquí, que cerquita se siente rico”.

Con esta frase, Hamilton y Sech le ponen voz a una invitación a disfrutar el presente, dejarse llevar por la química y convertir una noche especial en un recuerdo para repetir.

La colaboración también reúne a dos artistas afrodescendientes que comparten una conexión con la cultura caribeña. Hamilton, nacido en Cartagena, y Sech, oriundo de Panamá, llevan a esta producción parte de sus raíces musicales y de las influencias que han marcado sus respectivas carreras.

La unión no se limita a combina sus voces. También representa un encuentro entre dos propuestas que han encontrado en los ritmos urbanos una manera de proyectar los sonidos afrocaribeños hacia públicos de diferentes países. En este sencillo, ambos conservan su identidad mientras exploran una canción pensada para conectar con distintas audiencias.

Para Hamilton, conocido como el Peladito de CTG, este lanzamiento representa un paso importante en su crecimiento artístico. El sencillo llega después de varios reconocimientos y experiencias que han impulsado su proyección internacional.

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Entre esos logros aparecen su selección en Forbes Colombia 30 under 30, su participación en YouTube Foundry 2026 y su recorrido por Estados Unidos como opening act de la gira de Ryan Castro.

Con Arroz con Huevo, los artistas presentan una propuesta que combina sabor caribeño, romance y baile. Una canción que busca quedarse en las playlists y acompañar esos momentos en los que nadie quiere despedirse demasiado pronto.