Polémica en la F1: Vasseur lanza dura critica a la sanción a Hamilton y admite grave error de Leclerc en la salida

El pasado fin de semana, la Fórmula 1 disputó una nueva válida del calendario mundial en México. El circuito de los Hermanos Rodríguez fue el escenario de batalla de las escuderías de la gran carpa de la velocidad.

A lo largo de la carrera, una serie de sanciones y errores de los pilotos brindaron emoción a uno de los deportes más seguidos en la actualidad.

Gran Premio de México de la F1 | Foto: AP

Tras la finalización de la prueba, el británico Lando Norris se llevó la victoria y tomó el primer lugar del campeonato de pilotos, superando a su compañero de equipo, Oscar Piastri.

Desarrollo de la carrera

En la primera vuelta del Gran Premio de México, diversos pilotos se salieron del trazado por la rudeza de la competencia. Uno de ellos fue el siete veces campeón de la categoría, Lewis Hamilton, quien fue sancionado por los comisarios de la FIA con 10 segundos de desventaja en la carrera.

El director deportivo de la escudería italiana Ferrari, Frédéric Vasseur, declaró que la sanción fue excesiva, causando un gran perjuicio en el desarrollo de la carrera de Hamilton, quien inició la prueba en el tercer lugar y finalizó en la octava plaza.

“Creo que la penalización impuesta a Lewis es demasiado severa, pero no creo que haya mucho que discutir, porque no consiguió mantener el coche dentro de la franja de asfalto adecuada antes de regresar a la pista. Se fue por la hierba. Aun así, pienso que 10 segundos son un castigo excesivo; además, perdió cuatro o cinco posiciones por ello. Fue una sanción enorme para él”, declaró Frédéric Vasseur a la prensa especializada, según reporta Motor Sports.

En cuanto al compañero de Hamilton, el piloto monegasco Charles Leclerc, el director deportivo de Ferrari, indicó que la estrategia de una parada era la ideal, pero tras el error en las primeras vueltas se vieron obligados a buscar nuevas opciones.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc, junto a Frédéric Vasseur, director de la escudería Ferrari. | Foto: AFP

“Nuestro plan era hacer una sola parada con Leclerc, y creo que era el plan de casi todos. Pero, en un momento dado, cuando algunos de los de delante empezaron a entrar para sus primeras paradas, todos estaban luchando entre sí. Hablo también de los Mercedes, de Bearman... pero creo que la estrategia a una parada era la intención de casi todos”.