La Fórmula 1 tiene nuevo líder: Lando Norris ganó el Gran Premio de la Ciudad de México
La Fórmula 1 está emocionante a falta de cuatro carreras para el final de temporada.
El piloto británico Lando Norris, de McLaren, ganó este domingo de manera categórica el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1 y tomó el liderato del campeonato mundial de pilotos.
Norris, de 25 años, defendió de punta a punta la pole position y con una ventaja de 30,324 segundos dejó en segundo lugar al monegasco Charles Leclerc, de Ferrari.
El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) completó el podio y mantuvo sus posibilidades de lograr el pentacampeonato mundial al término de la vigésima prueba de la campaña.
El australiano Oscar Piastri, que llegó a México como líder, terminó en el quinto lugar y cedió la punta del campeonato a su compañero de equipo en McLaren.
A continuación los resultados del Gran Premio de México y las clasificaciones del Mundial de Fórmula 1:
Resultados del Gran Premio de México:
1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) los 305,584 km en 1h37:58.574
2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 30.324
3. Max Verstappen (NED/Red Bull) 31.049
4. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 40.955
5. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 42.065
6. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 47.837
7. George Russell (GBR/Mercedes) 50.287
8. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 56.446
9. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:15.464
10. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:16.863
11. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:19.048
12. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) a 1 vuelta
13. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta
14. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1 vuelta
15. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1 vuelta
16. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 1 vuelta
17. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 3 vueltas
* Los demás pilotos no terminaron
Clasificación del Mundial de pilotos:
1. Lando Norris (GBR) 357 puntos
2. Oscar Piastri (AUS) 356
3. Max Verstappen (NED) 321
4. George Russell (GBR) 258
5. Charles Leclerc (MON) 210
6. Lewis Hamilton (GBR) 146
7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 97
8. Alexander Albon (THA) 73
9. Nico Hülkenberg (GER) 41
10. Isack Hadjar (FRA) 39
11. Carlos Sainz Jr (ESP) 38
12. Fernando Alonso (ESP) 37
13. Oliver Bearman (GBR) 32
14. Lance Stroll (CAN) 32
15. Liam Lawson (NZL) 30
16. Estéban Ocon (FRA) 30
17. Yuki Tsunoda (JPN) 28
18. Pierre Gasly (FRA) 20
19. Gabriel Bortoleto (BRA) 19
20. Franco Colapinto (ARG) 0
21. Jack Doohan (AUS) 0
Clasificación del Mundial de constructores:
1. McLaren-Mercedes 713 puntos CAMPEÓN
2. Ferrari 356
3. Mercedes 355
4. Red Bull 346
5. Williams-Mercedes 111
6. Racing Bulls-Red Bull 72
7. Aston Martin-Mercedes 69
8. Haas-Ferrari 62
9. Sauber-Ferrari 60
10. Alpine-Renault 20
*Con información de AFP