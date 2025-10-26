La Fórmula 1 tiene nuevo líder: Lando Norris ganó el Gran Premio de la Ciudad de México

El piloto británico Lando Norris, de McLaren, ganó este domingo de manera categórica el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1 y tomó el liderato del campeonato mundial de pilotos.

Norris, de 25 años, defendió de punta a punta la pole position y con una ventaja de 30,324 segundos dejó en segundo lugar al monegasco Charles Leclerc, de Ferrari.

El piloto británico Lando Norris. | Foto: Getty Images

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) completó el podio y mantuvo sus posibilidades de lograr el pentacampeonato mundial al término de la vigésima prueba de la campaña.

El australiano Oscar Piastri, que llegó a México como líder, terminó en el quinto lugar y cedió la punta del campeonato a su compañero de equipo en McLaren.

It's the top spot for Lando! 1️⃣



That means Lando gets lifted up to the podium... 🙌#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/i03IdzkFLH — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

A continuación los resultados del Gran Premio de México y las clasificaciones del Mundial de Fórmula 1:

Resultados del Gran Premio de México:

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) los 305,584 km en 1h37:58.574

2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 30.324

3. Max Verstappen (NED/Red Bull) 31.049

4. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 40.955

5. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 42.065

6. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 47.837

7. George Russell (GBR/Mercedes) 50.287

8. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 56.446

9. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:15.464

10. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:16.863

11. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:19.048

12. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) a 1 vuelta

13. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta

14. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1 vuelta

15. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1 vuelta

16. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 1 vuelta

17. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 3 vueltas

* Los demás pilotos no terminaron

Clasificación del Mundial de pilotos:

1. Lando Norris (GBR) 357 puntos

2. Oscar Piastri (AUS) 356

3. Max Verstappen (NED) 321

4. George Russell (GBR) 258

5. Charles Leclerc (MON) 210

6. Lewis Hamilton (GBR) 146

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 97

8. Alexander Albon (THA) 73

9. Nico Hülkenberg (GER) 41

10. Isack Hadjar (FRA) 39

11. Carlos Sainz Jr (ESP) 38

12. Fernando Alonso (ESP) 37

13. Oliver Bearman (GBR) 32

14. Lance Stroll (CAN) 32

15. Liam Lawson (NZL) 30

16. Estéban Ocon (FRA) 30

17. Yuki Tsunoda (JPN) 28

18. Pierre Gasly (FRA) 20

19. Gabriel Bortoleto (BRA) 19

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

Clasificación del Mundial de constructores:

1. McLaren-Mercedes 713 puntos CAMPEÓN

2. Ferrari 356

3. Mercedes 355

4. Red Bull 346

5. Williams-Mercedes 111

6. Racing Bulls-Red Bull 72

7. Aston Martin-Mercedes 69

8. Haas-Ferrari 62

9. Sauber-Ferrari 60

10. Alpine-Renault 20