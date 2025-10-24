Red Bull lanza agresivo mensaje tras sanción de 50.000 euros: “Fin a las tonterías”

El director de la escudería Red Bull, Laurent Mekies, dijo este viernes, 24 de octubre, que su equipo pondrá fin a las “tonterías” que le valieron en Austin (Estados Unidos) una multa de 50.000 euros el fin de semana pasado, cuando uno de los miembros removió una cinta de referencia para McLaren en la parrilla de salida.

Mekies, quien asumió el mando de Red Bull tras la destitución de Christian Horner en julio, afirmó que su equipo se había excedido al manipular la cinta que indicaba la posición del piloto Lando Norris en la parrilla.

Un miembro del equipo Red Bull entró en la zona y tras el inicio de la vuelta de formación en el Gran Premio de Estados Unidos intentó arrancar la cinta del muro de boxes.

Max Verstappen con la sombrilla de Red Bull en el Gran Premio de Bélgica | Foto: AP

“Creo que se han estado dando algunas tonterías entre los equipos durante algunas carreras y probablemente se les fue de las manos”, declaró Mekies a Sky Sports F1. “De ahora en adelante, tendrán más control”.

Norris, que terminó la carrera segundo, por detrás del tetracampeón mundial Max Verstappen, dijo que el incidente le pareció “divertido”.

“Bien por ellos, pero no importó”, señaló. “La pusimos por si acaso, así que fue aún más gracioso porque los penalizaron y ni siquiera la necesité”.

La astucia para obtener ventaja por cualquier medio ha sido común en la Fórmula 1 durante muchos años, pero rara vez se descubre y se castiga.

Primeras pruebas en México

Charles Leclerc, piloto monegasco de la escudería Ferrari, fue el más rápido durante la primera práctica libre del viernes de cara al Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, que tuvo notables ausencias.

El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, conduce durante la primera sesión de prácticas | Foto: AFP

Con un tiempo de 1 minuto con 18 segundos y 380 milésimas, Leclerc registró su mejor vuelta al circuito del Autódromo de los Hermanos Rodríguez, de 4,304 kilómetros de longitud.

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, registró el segundo mejor tiempo con 1:18.487, mientras que el alemán Nico Hülkenberg, de Sauber, tuvo la tercera mejor marca con 1:18.760.El australiano Oscar Piastri, líder del campeonato de pilotos, quedó cuarto a 404 milésimas de Leclerc.

A bordo de su bólido de Alpine, el volante argentino Franco Colapinto registró su mejor vuelta en 1:19.331 y acabó noveno. Como estaba previsto, el neerlandés Max Verstappen, tetracampeón del mundo y cinco veces ganador en México, no participó en la primera práctica para dejar su plaza por Red Bull al británico Arvid Lindblad.