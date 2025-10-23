Fórmula 1: hora y canal para ver en vivo el GP de México, carrera clave en la lucha por el campeonato

La temporada 2025 de la Fórmula 1 entró en su recta final y este fin de semana el Gran Premio de México representa una valiosa oportunidad para las aspiraciones de Max Verstappen y Franco Colapinto, que viven situaciones diametralmente opuestas en el campeonato de pilotos.

Con tres victorias en las cuatro carreras más recientes, a bordo de su monoplaza de Red Bull, el neerlandés Verstappen (306 puntos) aparece amenazante en la lucha por el campeonato detrás del australiano Oscar Piastri (346) y del británico Lando Norris (332), que están haciendo el 1-2 para la escudería McLaren.

Max Verstappen, durante la carrera de autos del Gran Premio de México de Fórmula Uno en el autódromo Hermanos Rodríguez. | Foto: AP

En contraste, el argentino Colapinto, juvenil piloto de Alpine, se presentará en el fondo de la clasificación -sin puntos-, pero convertido en favorito sentimental de la afición mexicana.

Verstappen en el mejor momento del año

Situado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, el Autódromo Hermanos Rodríguez es un territorio donde Mad Max ha impuesto su ley en diversas ocasiones.

En nueve carreras sobre el circuito de 4,3 kilómetros, Verstappen se ha coronado cinco veces (2017, 2018, 2021, 2022 y 2023). Nadie más que él.

Para el neerlandés, México ha sido una parada importante en la conquista de su tetracampeonato, pese a que parte de la afición local no lo tiene en buena estima. A pesar de su hegemonía, Verstappen no goza de la simpatía de muchos mexicanos, ya que su excompañero Sergio “Checo” Pérez pasó las cuatro temporadas anteriores a la sombra del neerlandés, en un papel de escudero.

Si bien Verstappen quedó sexto en la carrera de 2024, que ganó el español Carlos Sainz de Ferrari, el piloto neerlandés busca recuperar el cetro en el autódromo mexicano.

“Todavía tengo posibilidades”, dijo Verstappen ante la oportunidad de acercarse a Piastri este fin de semana, en la vigésima carrera del serial.

“Las diferencias son muy reducidas, así que tendremos que seguir teniendo fines de semana perfectos y evitar cometer errores hasta el final de la temporada si queremos aspirar a la victoria”, abundó el piloto de Red Bull.

Hora y canal para ver el Gran Premio

Viernes 24 de octubre

Práctica #1

1:30 p. m. (COL) por Disney+.

Práctica #2

05:30 p. m. (COL) por Disney+.

Sábado 25 de octubre

Práctica #3

12:30 p. m. (COL) por Disney+.

Clasificación (Pole position)

04:00 p. m. (COL) por Disney+.

Domingo 26 de octubre

Carrera

03:00 p. m. (COL) por Disney+.