Fórmula 1: Red Bull recibió sanción de 50 mil euros por insólita razón

La Fórmula 1 entra en su etapa definitiva al afrontar las últimas carreras del calendario 2025. En el reciente Gran Premio de Estados Unidos, una de las principales escuderías de la parrilla fue sancionada por una insólita razón.

Minutos antes del inicio de la competencia, un mecánico del equipo Red Bull ingresó a la pista durante la vuelta previa —también conocida como vuelta de calentamiento— para retirar una cinta colocada por los ingenieros de Lando Norris, de McLaren. Esta cinta se utiliza como referencia visual para que el piloto ubique correctamente su monoplaza en la posición de salida al inicio de la carrera.

Max Verstappen en acción durante el Gran Premio de los Estados Unidos 2025. | Foto: Getty Images

La FIA (Federación Internacional del Automóvil) aclaró que retirar la cinta en sí no constituye una infracción del reglamento; sin embargo, el ingreso a la pista durante la vuelta previa sí es considerado una violación debido al riesgo que representa para los pilotos y el personal que se encuentra en la pista en ese momento.

“Obstaculizar las medidas de seguridad para preparar la pista para la carrera, después de que la parrilla ha sido despejada, está absolutamente prohibido”, señaló la máxima autoridad del automovilismo mundial.

Tras finalizar la competencia, representantes de Red Bull se reunieron con los comisarios del evento, quienes presentaron las pruebas correspondientes.

El equipo fue sancionado con una multa de 50 mil euros, que deberá ser abonada para cerrar el caso. No obstante, se advirtió que si esta conducta se repite en futuras competencias, las sanciones podrían ser más severas.

¿Qué dijo McLaren sobre la maniobra de Red Bull?

McLaren, escudería campeona del Mundial de Constructores, no emitió ningún pronunciamiento oficial sobre los hechos ocurridos con los mecánicos de Red Bull.

Lando Norris, figura de McLaren a lo largo de la temporada 2025. | Foto: Formula 1 via Getty Images

Sin embargo, aclararon que la cinta colocada en el sector de salida de Lando Norris tiene como objetivo evitar sanciones en la largada, ayudando al piloto a posicionar correctamente su monoplaza.

Durante el presente año, los pilotos de la escudería británica han sido penalizados con sanciones de cinco segundos en varias carreras, debido a movimientos indebidos o incorrecta colocación del vehículo en la parrilla al momento de la salida.

¿Cómo es el formato de salida en los Grandes Premios de Fórmula 1?

La salida de una carrera de Fórmula 1 se realiza mediante un sistema de cinco luces rojas, que se encienden una a una. Una vez que las cinco luces están encendidas, se apagan simultáneamente, lo que indica el inicio oficial de la competencia.

Durante este proceso:

Si un piloto mueve su automóvil antes de que se apaguen las luces, será sancionado.

Si el monoplaza no queda correctamente posicionado dentro de su cajón de salida, también se impone una sanción.