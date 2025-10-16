Suscribirse

Deportes

Hamilton rompe el silencio sobre Horner y Ferrari: “Es una distracción total”

Lewis Hamilton pidió concentración total en el Gran Premio de Estados Unidos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

16 de octubre de 2025, 11:33 p. m.
Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain prepares to compete before the Formula One Miami Grand Prix auto race Sunday, May 4, 2025, in Miami Gardens. Fla. (AP Photo/Rebecca Blackwell)
Lewis Hamilton no se guardo nada a través del paddock. | Foto: AP

Lewis Hamilton dijo este jueves 16 de octubre que los rumores que vinculan a Christian Horner con Ferrari son infundados y una “distracción” para el equipo, que busca su primera victoria del año en el Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana.

En declaraciones en el paddock del Circuito de las Américas en Austin, Texas, Estados Unidos, antes de la carrera del próximo domingo 19 de octubre, el siete veces campeón del mundo dijo que estaba al tanto de los rumores que circulan en los medios italianos, pero que no tenía ni idea de dónde provenían.

Contexto: Escándalo en la casa de Michael Schumacher, enfermera habría sido abusada; se conoce quién sería el culpable

El británico Horner ha estado buscando volver a la Fórmula Uno después de ser despedido en julio, tras dos décadas de gran éxito al frente de la escudería Red Bull.

Actualmente se encuentra disfrutando de un periodo de descanso tras acordar las condiciones de su salida del equipo de Milton Keynes. Se le ha relacionado también con Aston Martin y Haas, entre otras escuderías.

El actual jefe de escuadra de Ferrari, el francés Fred Vasseur, acordó una extensión de contrato a principios de esta temporada y fue clave para que su equipo fichara a Hamilton este año.

“No sé de dónde han salido los rumores, así que no puedo arrojar mucha luz sobre esto, pero es un poco molesto para nosotros como equipo”, dijo Hamilton.

“El equipo ha dejado clara su postura al renovar a Fred, y tanto él como yo, y todo el equipo, estamos trabajando muy duro en el futuro del equipo”, agregó.

Hamilton, de 40 años, afirmó que se ha pasado por alto el progreso de Ferrari esta temporada, puesto que han mejorado su rendimiento mientras siguen persiguiendo su primera victoria y el primer podio del multicampeón británico.

“Estas cosas, naturalmente, no ayudan”, añadió Hamilton, cinco veces ganador en el circuito de Austin, aunque no gana una carrera desde julio de 2024.

Ferrari logró un memorable doblete en la carrera del año pasado en Austin.

Contexto: Inteligencia Artificial predice el ganador de la serie entre Dodgers y Brewers: causó sorpresa

“Sé que todo el mundo en la fábrica está trabajando muy duro y está muy concentrado”, afirmó. “Para mí, se trata de intentar mantener la concentración en el objetivo que tenemos ante nosotros y de trabajar en el coche del año que viene”.

“Estamos tratando de sentar las bases este año para que la próxima temporada podamos tener una mejor ejecución y un mejor rendimiento general”, sostuvo. “Por eso, estamos celebrando muchas reuniones y tratando de asegurarnos de que todos vamos en la dirección correcta”.

*Realizado con información de AFP*

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Él era Ace Frehley, guitarrista de Kiss que falleció este jueves: aquí su última publicación

2. Estados Unidos habría atacado otra supuesta embarcación narcotraficante cerca de Venezuela. Al parecer hay sobrevivientes

3. Juliana Guerrero y exdirectivos de la Fundación San José están en la mira de la Fiscalía

4. Juan Manuel Santos habló de 2026, criticó a los extremos, llamó “extremista” a Gustavo Petro y se refirió al centro como opción

5. Nacional anuncia tajante medida tras la sanción de la Dimayor a Morelos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lewis HamiltonFórmula 1

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.