Murió Roscoe, el famoso y querido perro de Lewis Hamilton: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida”

Lewis Hamilton se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la Fórmula 1, ya que ha sido siete veces campeón mundial.

Si bien llama la atención por su deporte y los rumores que lo han rodeado en su vida amorosa, sobre todo con las colombianas Shakira y Sofía Vergara, recientemente es motivo de conversación, pero no por una especulación, sino por un difícil momento que atraviesa: la muerte de su perro Roscoe.

El piloto, que corre para la escudería de Ferrari, dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, hace unos días, que su mascota estaba atravesando una grave crisis de salud y por esto tuvo que ser ingresado a una clínica veterinaria de Londres.

Hamilton, en ese momento, incluso, pidió a sus seguidores que oraran por su perro, para que se recuperara.

“Por favor, mantengan a Roscoe en sus pensamientos. Quiero mantenerlos a todos informados. Roscoe volvió a coger neumonía y estaba teniendo problemas para respirar. Fue ingresado en el hospital y sedado para que le hicieran pruebas, pero durante el proceso su corazón se detuvo. Consiguieron reanimarle y ahora está en coma. No sabemos si despertará. Mañana intentaremos despertarle. Estoy a su lado y quiero darles las gracias por sus oraciones y apoyo”, escribió el piloto.

Murió Roscoe, el perro de Lewis Hamilton

Tan solo cuatro días después, el famoso piloto de carreras atraviesa uno de los dolores más grandes de su vida: el fallecimiento de su perro, a quien también llamó en varias oportunidades su mejor amigo.

“Después de cuatro días de soporte vital, luchando con cada poco de fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe”, escribió Hamilton en su más reciente publicación de Instagram, donde informó de la muerte de su mascota.

El piloto confirmó que su perro “nunca dejó de luchar, hasta el final”, y ahora solo se siente “agradecido y honrado”, por haber compartido su vida “con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo”.

En la misma publicación, Hamilton aseguró que no es la primera vez que pierde un perro, pero sí afirmó que es la primera vez que la decisión de poner a dormir a una mascota le toca a él.

“Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a poner a dormir a un perro, aunque sé que mi mamá y muchos amigos cercanos lo han hecho. Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una querida mascota”, añadió.

En las historias de su cuenta también publicó el post que realizó en la cuenta que le tenía a su mascota, en donde confirmó que murió muy cerca de él.