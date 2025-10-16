Suscribirse

DEPORTES

Escándalo en la casa de Michael Schumacher, enfermera habría sido abusada; se conoce quién sería el culpable

El hecho se habría registrado en la mansión de la familia Schumacher, ubicada en Gland, Suiza.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
16 de octubre de 2025, 3:27 p. m.
German pilot Michael Schumacher of Ferrari team during Monza GP. Monza (Italy) September 13th, 2009 (Photo by Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via Getty Images)
Michael Schumacher fue siete veces campeón de la Fórmula 1. | Foto: Mondadori Portfolio via Getty Im

Un escándalo sacude a la familia del expiloto de la Fórmula 1, Michael Schumacher, luego de que una enfermera denunciara que fue abusada sexualmente en la mansión ubicada en la ciudad de Gland, distrito de Nyon, en Suiza.

De acuerdo con medios internacionales, se trata de una enfermera de 30 años que hacía parte del equipo que cuidaba al expiloto alemán, siete veces campeón de la Fórmula 1.

De acuerdo con portal The Sun, los hechos se remontan al 23 de noviembre 2019, con una denuncia penal que fue presentada en enero de 2022. Sin embargo, el caso salió a la luz hasta ahora, teniendo en cuenta que próximamente está prevista una diligencia judicial.

Contexto: Esposa de Michael Schumacher rompe el silencio tras sentencia de la justicia: anunció decisión

Entre tanto, el medio suizo 24 Heures reveló que ese 23 de noviembre, la enfermera estuvo compartiendo un momento de esparcimiento con algunos pilotos en la casa de la familia Schumacher, más exactamente en la sala de un billar de la mansión.

Aseguran que en medio de la reunión hubo cócteles con alcohol, a tal punto que la enfermera perdió la estabilidad y cayó al piso de la sala. Tras lo anterior, aseguran que a la mujer la trasladaron luego hasta una habitación que estaba destinada al personal de guardia.

El presunto responsable del abuso a la enfermera

Entre los pilotos que estaban en la mansión había un amigo de Mick Schumacher, hijo de Michael.

Si bien, medios internacionales han aclarado que ningún miembro de la familia Schumacher está implicado directamente en las acusaciones de la enfermera, sí se sabe que el presunto responsable es un piloto australiano.

Mick Schumacher
Mick Schumacher, hijo de Michael Schumacher, compite actualmente en la categoría de Resistencia (WEC). | Foto: DPPI vía AFP

Aseguran que, una vez la enfermera fue llevada hasta un cuarto individual de la mansión, el amigo de Mick llegó hasta allí y abusó de ella en al menos dos ocasiones, aprovechando su estado de inconsciencia.

“El conductor afirma que se habían besado una vez antes en un club de Ginebra, según revelan documentos judiciales. Sin embargo, la enfermera niega que existiera una relación estrecha entre ambos”, se indicó desde The Sun.

Contexto: Reaparición de Michael Schumacher se habría dado: esta es la razón que reporta la prensa de Alemania

Respecto al presunto abusador, se ha indicado que en 2024 viajó desde Australia a Suiza para declarar ante el fiscal del caso, pero que al día de hoy, su paradero se desconoce. En su declaración, el individuo reconoció haber mantenido relaciones sexuales con la enfermera, pero, según él, fueron consentidas.

Además, se indicó que tiene alrededor de 40 años y, que si bien compite en categorías menores de automovilismo, en estos momentos se encuentra suspendido por un caso de dopaje.

Sobre la enfermera presuntamente abusada, el medio El Español reveló que fue despedida poco antes de que formalizara la denuncia que sacude a la familia Schumacher.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pareja de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, dejó contundente mensaje tras incómodo tema: “No se crean con el derecho”

2. Él es ‘Arepito’, el migrante colombiano que se hizo viral por su puesto de comidas callejeras en Canadá, esta es su historia

3. Ultimátum de Trump a Hamás: “No tendremos más opción que matarlos”

4. Desdicha para James Rodríguez tras estar con Colombia: su DT en León filtró qué le pasa

5. El mensaje que publicó Gustavo Petro por el que lo acusaron de “lavarle la cara” a Nicolás Maduro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Michael SchumacherAbuso sexual

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.