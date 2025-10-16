Un escándalo sacude a la familia del expiloto de la Fórmula 1, Michael Schumacher, luego de que una enfermera denunciara que fue abusada sexualmente en la mansión ubicada en la ciudad de Gland, distrito de Nyon, en Suiza.

De acuerdo con medios internacionales, se trata de una enfermera de 30 años que hacía parte del equipo que cuidaba al expiloto alemán, siete veces campeón de la Fórmula 1.

De acuerdo con portal The Sun, los hechos se remontan al 23 de noviembre 2019, con una denuncia penal que fue presentada en enero de 2022. Sin embargo, el caso salió a la luz hasta ahora, teniendo en cuenta que próximamente está prevista una diligencia judicial.

Entre tanto, el medio suizo 24 Heures reveló que ese 23 de noviembre, la enfermera estuvo compartiendo un momento de esparcimiento con algunos pilotos en la casa de la familia Schumacher, más exactamente en la sala de un billar de la mansión.

Aseguran que en medio de la reunión hubo cócteles con alcohol, a tal punto que la enfermera perdió la estabilidad y cayó al piso de la sala. Tras lo anterior, aseguran que a la mujer la trasladaron luego hasta una habitación que estaba destinada al personal de guardia.

El presunto responsable del abuso a la enfermera

Entre los pilotos que estaban en la mansión había un amigo de Mick Schumacher, hijo de Michael.

Si bien, medios internacionales han aclarado que ningún miembro de la familia Schumacher está implicado directamente en las acusaciones de la enfermera, sí se sabe que el presunto responsable es un piloto australiano.

Mick Schumacher, hijo de Michael Schumacher, compite actualmente en la categoría de Resistencia (WEC). | Foto: DPPI vía AFP

Aseguran que, una vez la enfermera fue llevada hasta un cuarto individual de la mansión, el amigo de Mick llegó hasta allí y abusó de ella en al menos dos ocasiones, aprovechando su estado de inconsciencia.

“El conductor afirma que se habían besado una vez antes en un club de Ginebra, según revelan documentos judiciales. Sin embargo, la enfermera niega que existiera una relación estrecha entre ambos”, se indicó desde The Sun.

Respecto al presunto abusador, se ha indicado que en 2024 viajó desde Australia a Suiza para declarar ante el fiscal del caso, pero que al día de hoy, su paradero se desconoce. En su declaración, el individuo reconoció haber mantenido relaciones sexuales con la enfermera, pero, según él, fueron consentidas.

Además, se indicó que tiene alrededor de 40 años y, que si bien compite en categorías menores de automovilismo, en estos momentos se encuentra suspendido por un caso de dopaje.