Luister La Voz sorprende con “Calle Pública”, una canción que expone las mentiras y apariencias en el amor

Luister La Voz presenta Calle Pública, una canción que habla de decepciones amorosas, falsas apariencias y contradicciones en las relaciones. La canción, que está disponible desde el 4 de noviembre, forma parte de ‘Tu terapia favorita’, un EP completamente acústico que reúne cuatro canciones y propone una nueva manera de escuchar algunos de los temas más conocidos del artista cartagenero.

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En esta nueva producción, el cantante pone sobre la mesa la historia de una persona que aparenta ser humilde e inocente, pero que tiene acciones que terminan mostrando una realidad diferente.

A través de una letra llena de reproches, el artista retrata el momento en que las máscaras caen y las contradicciones salen a la luz.

Uno de los fragmentos más llamativos de la canción dice: “Tanto que dices tener humildad, pero eres pura vanidad”.

Con esta frase, Luister La Voz resume el desencanto que atraviesa la historia y cuestiona a quienes construyen una imagen que no corresponde con su verdadero comportamiento.

La composición también menciona a alguien que se mostraba como “la niña de casa”, aunque detrás de esa apariencia escondía una personalidad distinta. De esta manera, Calle pública desarrolla un relato de desamor en el que las promesas, las apariencias y las decepciones terminan enfrentándose.

El sencillo es la única canción inédita de ‘Tu terapia favorita’, un proyecto integrado por cuatro temas: Vulnerable, Calle Pública, Feliz cumpleaños y Ozono.

Las otras tres canciones corresponden a nuevas versiones acústicas de temas que ya habían sido publicados por el cantante.

El lanzamiento del EP comenzó el pasado 1 de noviembre con Vulnerable. La programación continuó con Calle Pública el 4 de noviembre, Ozono el 8 de noviembre y Feliz Cumpleaños el 12 de noviembre.

Con este formato, el artista busca ofrecer una experiencia más cercana e íntima, en la que las letras y las emociones adquieren mayor protagonismo. La apuesta también permite que sus seguidores redescubran canciones de su repertorio desde una perspectiva diferente.

Nacido en Cartagena de Indias, Luister La Voz ha desarrollado una propuesta musical que combina la champeta y los sonidos del Caribe Colombiano con elementos urbanos. Su crecimiento artístico incluye colaboraciones como Vulnerable, junto a Manuel Turizo, tema que alcanzó el top 10 del Billboard Colombia Hot 100.

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Además, el cantante recibió su primera nominación a los HEAT Latin Music Awards en la categoría Mejor Artista Región Andina. Con ‘Tu terapia favorita’, continúa ampliando su propuesta musical y explorando nuevas formas de conectar con su público.