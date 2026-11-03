La Fundación Salvi anunció la XXI edición del Cartagena Festival de Música, que tendrá lugar del 9 al 17 de enero de 2027 en Cartagena de Indias, y no es nada menos que cautivante en sus distintas aristas. Arcadia les cuenta los pormenores.

Después de veinte años de historia, el evento inicia un nuevo ciclo bajo el concepto La Proporción Divina: Música en Perfecto Equilibrio, una invitación a recorrer la historia de la música a partir de una búsqueda que ha acompañado la creación a través de los siglos: el equilibrio entre intuición y razón, emoción y arquitectura, libertad y forma.

La imagen gráfica de esta edición fue creada por la artista Camila Barreto, a partir de la proporción áurea y de la idea de equilibrio que inspira el universo conceptual del Festival. Foto: Camila Barreto / Cortesía Cartagena Festival de Música 2026

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Nueva etapa, nueva dirección artística

La XXI edición marca el comienzo de una nueva etapa artística y curatorial con la incorporación de Julio Reyes Copello como Director Artístico del Cartagena Festival de Música.

Compositor, pianista y productor colombiano, ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy y con una trayectoria desarrollada entre la música clásica, la composición y la producción contemporánea, Reyes Copello propone ampliar el diálogo que ha caracterizado al Festival, conectando el gran repertorio universal con nuevas formas de creación y con una mirada profundamente vinculada a Colombia.

El nuevo director artístico es Julio Reyes Copello, músico y productor colombiano, ganador de 14 premios Grammy y Latin Grammy. Foto: Omar Cruz

“La historia de la música es también la historia de una búsqueda: la del equilibrio perfecto entre emoción y razón, intuición y arquitectura, libertad y orden”, asegura Reyes Copello. A partir de esta reflexión, el Festival propone una travesía por diferentes momentos de la historia musical para descubrir cómo compositores e intérpretes han encontrado, desde lenguajes y épocas distintas, su propia proporción entre inspiración y conocimiento.

Bogotá abrió el camino hacia Cartagena: música y neurociencia en diálogo

La cuenta regresiva hacia la XXI edición comenzó el sábado 17 de octubre , en la Sala León de Greiff de Bogotá. Allá tuvo lugar el concierto de lanzamiento, con la Filarmónica Joven de Colombia, músicos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la participación especial de la pianista y neurocientífica Dra. Rui Mei.

La Dra. Mei interpretó el Concierto para piano n.º 2 en si bemol mayor, Op. 83, de Johannes Brahms, en una experiencia que estableció un diálogo entre interpretación musical, ciencia y tecnología.

La pianista y neurocientífica Dra. Rui Mei, invitada ilustre al XXI Cartagena Festival de Música. Foto: Cartagena Festival de Música / A.P.I.

Mediante una interfaz cerebro-computador y el registro de información fisiológica a través de EEG y ECG1, determinados indicadores asociados a la actividad cerebral y corporal durante la interpretación serán procesados y visualizados en tiempo real, ofreciendo al público una aproximación inédita a algunos de los procesos que acompañan la experiencia de hacer música.

Grandes novedades de la XXI edición

Música, neurociencia y salud

La participación de la Dra. Rui Mei, profesora de Neurocirugía y directora de Music-in-Medicine en el MD Anderson Cancer Center, abrirá un espacio de encuentro entre arte y ciencia para explorar las relaciones entre música, percepción, cerebro y entornos clínicos.

Rui Mei, profesora de Neurocirugía y directora de Music-in-Medicine en el MD Anderson Cancer Center, abrirá un espacio de encuentro entre arte y ciencia. Foto: Cartagena Festival de Música / A.P.I.

Su presencia en Cartagena incluirá experiencias artísticas y académicas concebidas para acercar estos campos al público desde una perspectiva sensible y rigurosa.

La English Chamber Orchestra, orquesta residente

La English Chamber Orchestra, una de las agrupaciones de cámara de mayor trayectoria internacional, será la orquesta residente de esta edición.

Su participación formará parte de una programación que reunirá diferentes generaciones, tradiciones y lenguajes musicales y que, desde 2027, incorporará además nuevas obras y proyectos de creación concebidos especialmente para el Festival.

El concierto inaugural contará, entre otros protagonistas, con la pianista venezolana Gabriela Montero y presentará una obra colombiana comisionada e inspirada en El amor en los tiempos del cólera.

La English Chamber Orchestra, una de las agrupaciones de cámara de mayor trayectoria internacional, será la orquesta residente de esta edición XXI del Cartagena Festival de Música. Foto: Cartagena Festival de Música / A.P.I.

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La irreverencia virtuosa de Natalie Tenenbaum hará presencia... Foto: Cartagena Festival de Música / A.P.I.

Experiencia Gabo: cuando la literatura se convierte en música

La relación entre música y palabra tendrá uno de sus espacios centrales en la Experiencia Gabo, concebida en la Casa Gabriel García Márquez.

A través de un recorrido sonoro e inmersivo por diferentes espacios de la Casa, el público podrá acercarse al universo literario de García Márquez desde una nueva dimensión artística.

La experiencia estará acompañada por la creación y presentación de obras inéditas de los compositores latinoamericanos Laura Pacheco Nieto, Ludsen Martinus, Samuel Torres y Yudania Gómez, inspiradas en Cien años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien le escriba y La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada.

La Experiencia Gabo, concebida en la Casa Gabriel García Márquez, contará con composiciones de Laura Pacheco Nieto, Ludsen Martinus (en la foto), Samuel Torres y Yudania Gómez, inspiradas en la obra del escritor. Foto: Cartagena Festival de Música / A.P.I.

Música, literatura y la memoria del Caribe se encontrarán así en una experiencia concebida especialmente para esta edición.

Artistas invitados/as

La XXI edición reunirá nuevamente en Cartagena a destacados intérpretes, directores/as, compositores/as y agrupaciones nacionales e internacionales.

Entre ellos se encuentran Giovanni Bietti, Andrés Gabetta, Denis Bouriakov, VOCES8 Scholars, Sebastian Wienand, Monica Cattarossi, André Lislevand, Enrico Dindo, Rinaldo Alessandrini, Santiago Cañón Valencia, Elena Bashkirova, Samuel Mariño, Leonhard Baumgartner, Schumann Quartett, Benedetto Lupo, Francesco Meli, Benedetta Torre y Francesco Lanzillotta, junto con músicos y jóvenes talentos colombianos que harán parte de los diferentes programas de la edición.

La Orquesta Sinfónica de Cartagena, bajo la dirección de Paula Ávila, tendrá también una presencia especial dentro del Festival.

El XXI Cartagena Festival de Música recibe a Giovanni Bietti. Foto: Cartagena Festival de Música / A.P.I.

Con su XXI edición, el Cartagena Festival de Música comienza una etapa en la que tradición y creación, conocimiento y sensibilidad, Colombia y el mundo vuelven a encontrarse alrededor de la música.

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Cartagena, escenario

Durante nueve días, el festival volverá a extenderse por algunos de los espacios históricos, culturales y contemporáneos más representativos de Cartagena.

El Teatro Adolfo Mejía, las capillas de los hoteles Santa Clara y Charleston Santa Teresa, el Salón de La Veracruz del Four Seasons, el Palacio de la Proclamación, la Plaza de la Aduana, el Centro de Convenciones, la Casa Gabriel García Márquez, Serena del Mar, el Parque Lineal de Crespo y la Plaza de San Diego harán parte de una ciudad que, una vez más, se transforma en escenario para la música.

En el XXI Cartagena Festival de Música sonará la prodigiosa flauta de Denis Bouriakov. Foto: Cartagena Festival de Música / A.P.I.

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Laura Hoyos, invitada al XXI Cartagena Festival de Música. Foto: Cartagena Festival de Música / A.P.I.

La Fundación que todo lo gesta

La Fundación Salvi, presidida por Julia Salvi y bajo la Dirección Ejecutiva de Greis Cifuentes, lidera la organización del Cartagena Festival de Música. Durante dos décadas ha trabajado para crear espacios de excelencia artística, formación y encuentro alrededor de la música, acercando a grandes intérpretes internacionales a Colombia y generando oportunidades para jóvenes músicos y comunidades del país.

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