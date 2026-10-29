Desde el desierto de California, y después de un hiato de tres años, Queens Of The Stone Age, la realeza del stoner, lanza su nuevo álbum, Perfecth. Las cinco “Reinas de la Edad de Piedra” aseguran que este es uno de los trabajos más pesados que han creado.

Tres años de espera fueron demasiados para los seguidores de Queens of the Stone Age, pero ya llega 'Perfecth', su nuevo trabajo de nueve pistas. Foto: Queens of the Stone Age / Andreas Neumann

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Si se contaran con los dedos de las manos cuántas bandas de rock innovadoras existen en la actualidad, Queens Of The Stone Age estaría con seguridad en el listado. La agrupación liderada por Josh Homme (el Creador) salió del desierto californiano no solo para ponerlo en el mapa mundial, sino también para crear una identidad, un sonido propio. Así ha sido desde 1997, incluso desde antes si se tiene en cuenta a Kyuss (también obra y gracia de Homme), alfa y omega del stoner rock; pero no basta con quedarse ahí, habiendo bebido del heavy metal, del punk, del garage, del rock psicodélico, del blues y del grunge, entre otros, las reinas han continuado en la carretera consolidando la manera en que suenan.

El notable recorrido de esta banda oriunda de Palm Desert está marcado por su música; también por su nombre, que, en palabras de su líder, nació por sugerencia de su antiguo productor Chris Goss para contrastar y enfrentar el machismo, la homofobia, el racismo y la misoginia. Y así ha sido acuñado.

La agrupación liderada por Josh Homme (el Creador) salió del desierto californiano no solo para ponerlo en el mapa mundial, sino también para crear una identidad, un sonido propio. Foto: Queens of the Stone Age / Andreas Neumann

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De izquierda a derecha: QOTSA 2026 es la unión de Michael Shuman (bajo y coros), Dean Fertita (guitarra y teclados), Jon Theodore (batería), Josh Homme (voz principal y guitarra) y Troy van Leeuwen (guitarra). Foto: Queens of the Stone Age / Andreas Neumann

A Homme lo acompañan en este presente los arrolladores músicos Troy van Leeuwen (guitarra), Michael Shuman (bajo y coros), Dean Fertita (guitarra y teclados) y Jon Theodore (batería), y si algo los caracteriza es su capacidad inquieta de no permanecer en un mismo punto. Por eso siguen conduciendo sin perder su esencia y convierten cada situación en una nueva oportunidad.

Prueba de ello es Perfecth, su noveno álbum, en el que están presentes sintetizadores, guitarras acústicas, líneas de bajo endiabladas, bases rítmicas envolventes y letras que golpean con fuerza; música hecha con honestidad y desde las entrañas. En este momento de su carrera, abrazan los errores y los convierten en arte; jamás habrá temor de experimentar. Y aun así, ahí está, incólume, el sonido Queens Of The Stone Age.

Al respecto, Michael Shuman (o Mikey Shoes), dueño de las cuatro cuerdas bajas y productor de este nuevo disco, conversó con Arcadia acerca de la inspiración que los llevó a crearlo, cómo es trabajar junto a Josh Homme y su posible visita al país. Prepárese, porque este 30 de octubre arriba esta nueva descarga de sonido.

Arcadia: Bienvenido, Michael. Es un verdadero honor.

Michael Shuman: ¡Hola! Gracias por la invitación. El placer es mío.

Arcadia: Hablemos del nuevo trabajo de Queens of the Stone Age, Perfecth, del cual hemos podido tener algunos adelantos con las canciones Easy Street, Insignificant Other, Where The Goth Girls At? y, más recientemente, Run Away From the Mob. La primera canción que lanzaron fue Easy Street, que cuenta con la colaboración de la cantante Nikki Lane. Cuéntenos cómo surgió esta unión y el resultado del videoclip.

M.S.: Todo empezó desde el covid. Tuvimos algunos problemas de salud y cada uno de nosotros estaba atravesando diferentes circunstancias personales; debido a esto, no teníamos la certeza de cuándo podríamos reunirnos para grabar en estudio ni salir de gira. A pesar de la situación, Josh me llamó y me comentó que estaba produciendo un álbum de Nikki Lane, así que durante la pandemia tuvimos la oportunidad de trabajar con ella. Fue una experiencia increíble porque somos fanáticos de su música y creemos que es una de las mejores cantantes que hay actualmente. Pudimos conocer directamente su trabajo, lo cual fue estupendo porque Nikki se dedicó enteramente a nosotros durante casi un año; fue una experiencia fantástica. En términos musicales, su voz suena muy natural y nos sentimos muy cómodos con ella, no solo por este detalle, sino porque fortalecimos nuestra amistad, lo que a la postre hizo surgir la colaboración.

Definitivamente, puedo decir que Nikki tiene una de las mejores voces de la música country que haya escuchado en mucho tiempo; no obstante, independientemente de todas las virtudes que tiene como artista, hacer colaboraciones con otros músicos es complejo, pues muchas veces no tienes una relación creativa previa que genere una química inmediata. A pesar de lo dicho, ella lo hizo fácil para nosotros porque, al momento de colaborar, tuvimos una conexión genuina en el estudio que se ve reflejada en la canción y en el video, tiene mucho de lo que ella y nosotros plasmamos como artistas.

Arcadia: Cuéntenos de dónde surgió el nombre del álbum, Perfecth...

M.S.: Notamos que nada es realmente perfecto. En lo personal, considero que hacer música no debería ser un proceso precisamente perfecto. Hoy en día existen muchas herramientas, así como muchas técnicas y tecnologías que conciben música bajo este concepto. Por ejemplo, hoy tienes la inteligencia artificial, que puede crear ritmos, coros y ajustes perfectos, lo cual es genial; sin embargo, no utilizamos ninguna de estas herramientas en el estudio, pues para el álbum queríamos plasmar tanta humanidad como fuera posible, y parte de ello se basa en cometer errores; de hecho, puedes notar muchos errores cuando estamos en el escenario o incluso en el mismo álbum, incluyendo Easy Street y, obviamente, en el resto de las canciones.

Para el álbum queríamos plasmar tanta humanidad como fuera posible, y parte de ello se basa en cometer errores; de hecho, puedes notar muchos errores cuando estamos en el escenario o incluso en el mismo álbum, incluyendo Easy Street y, obviamente, en el resto de las canciones.

No quiero decir que cometer errores sea algo fortuito o positivo, pero es una cualidad humana y es lo que hace que crear música sea algo tan especial, porque esto se convierte en un proceso mucho más personal. Queríamos usar la ironía para desenmascarar la “perfección” y que las personas sientan la sensación de mostrarte como realmente eres. En cuanto a la música y a las letras, fue definitivamente el disco que queríamos hacer, demostrando, como mencioné, que nadie es perfecto.

Sobre 'Perfecth', Shuman dice: "En cuanto a la música y a las letras, fue definitivamente el disco que queríamos hacer, demostrando, como mencioné, que nadie es perfecto". Foto: Queens of the Stone Age / Andreas Neumann

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Arcadia: ¿Cómo fue su experiencia al producir este trabajo junto con Josh Homme y los chicos?

M.S.: Decidimos que la producción no debía ser tan lineal o cuadriculada en la medida en que cada canción se reproduce; queríamos que las canciones dieran una sensación de canciones mezcladas. Durante la producción grabamos en diferentes estudios y ciudades; empezamos en Nueva Orleans, una ciudad con la que no estamos muy familiarizados, para salir de nuestra zona de confort y empaparnos un poco de su ambiente y cultura. Creo que fue una buena decisión empezar allí y, pues, en medio de tanto trabajo, finalmente terminamos de hacer la grabación en Sound City, en Los Ángeles, que es, como bien se sabe, uno de nuestros lugares favoritos para grabar.

Durante la producción grabamos en diferentes estudios y ciudades; empezamos en Nueva Orleans, una ciudad con la que no estamos muy familiarizados, para salir de nuestra zona de confort y empaparnos un poco de su ambiente y cultura.

Algo importante también para mencionar fue la mezcla; puedes escuchar o percibir que fue hecha por diferentes personas, incluidos nosotros, pues ciertas canciones requerían de tratos muy específicos. Tenemos la sensación de que cuando creamos un nuevo álbum, pueden cambiar ciertos detalles influenciados por las perspectivas de otras personas, dando resultados que quizás no sean de nuestro agrado; así que para obtener lo que buscamos, nosotros mismos hacemos muchas veces las mezclas; es por eso que para este álbum en particular queríamos que tuviera un enfoque que estuviera muy ligado a las letras tal como las sentíamos.

En cuanto a Josh, él y yo tuvimos muchas idas y venidas sobre qué se sentía que era lo correcto para la grabación de este disco; es una labor ardua e incluso, muchas veces, lo vi no pasarla bien trabajando en otros álbumes; por ejemplo, al momento de grabar las voces, si la letra no se sentía auténtica o real para él, se molestaba.

En cuanto a Josh, él y yo tuvimos muchas idas y venidas sobre qué se sentía que era lo correcto para la grabación de este disco; es una labor ardua e incluso, muchas veces, lo vi no pasarla bien trabajando en otros álbumes; por ejemplo, al momento de grabar las voces, si la letra no se sentía auténtica o real para él, se molestaba. Parte de lo que sentimos se refleja en que, por ejemplo, hoy en día no se siente muy original decir en las canciones frases como “te amo”; se siente extraño, porque si haces una retrospectiva de canciones de décadas atrás, te darás cuenta de que es una frase que se ha utilizado tanto hasta el punto de perder en cierta medida su significado. Mensajes como estos en las letras de las canciones no son algo fácil de “soltar”, por lo que consideramos que fue una buena decisión salir de lo convencional y filtrar el contenido de las letras para darle una mayor autenticidad.

Arcadia: Menciona las letras y su contenido. ¿Cómo fluyeron las canciones al momento de componerlas y grabarlas? Se siente una mayor participación del sonido acústico. ¿Tiene alguna canción favorita en particular?

M.S.: Para mí es uno de nuestros álbumes más pesados, y no lo digo por la distorsión ni el volumen, sino por su contenido y lo que transmite. En cuanto a las letras, es brutal; no tanto por su sonido, que igual tiene estos matices enfocados desde una perspectiva diferente.

Es uno de nuestros álbumes más pesados, y no lo digo por la distorsión ni el volumen, sino por su contenido y lo que transmite. En cuanto a las letras, es brutal; no tanto por su sonido, que igual tiene estos matices enfocados desde una perspectiva diferente.

Si mencionara una canción como “favorita” del álbum, diría que It’s Only Love porque marca una pauta significativa para el resto del disco. Fue algo por lo cual trabajé fuerte, pues Insignificant Other parecía marcar dicha pauta, ya que fue la primera canción que grabamos del disco y tenía cierto tinte para ser la protagonista; pero, como mencioné, It’s Only Love estaba destinada a impactar significativamente porque tiene demasiada identidad y personalidad, y por eso fue ideal que estuviera en el inicio del álbum; la imagen de subir y bajar del tren, la letra, combinadas con la desgarradora fusión de las cuerdas de las guitarras con la voz de Josh en medio de la canción… ¡Definitivamente es de mis favoritas!

"He sido cantante en otras bandas y tengo mi proyecto solitario (GLU y Mini Mansions)", comparte el bajista y productor, "así que para mí no es una experiencia nueva ser partícipe en la parte vocal en el escenario. Soy amigo de Josh desde hace más de 20 años y por eso no me es extraño tener ese tipo de participación en la banda". Foto: Queens of the Stone Age / Andreas Neumann

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Arcadia: En la reciente gira Catacombs estuvo muy participativo en las voces, mucho más protagonista, tal como lo hace en sus otros proyectos. Fue emotivo verlo cantar a dúo con Josh. ¿De dónde salió esta idea? ¿Cómo es tocar en tarima junto a un frontman como Josh Homme?

M.S.: He sido cantante en otras bandas y tengo mi proyecto solitario (GLU y Mini Mansions), así que para mí no es una experiencia nueva ser partícipe en la parte vocal en el escenario. Soy amigo de Josh desde hace más de 20 años, y por eso no me es extraño tener ese tipo de participación en la banda. Quizás para algunos fanáticos puede resultar algo novedoso; para muchas personas tal vez sea algo extraño y emotivo que alguien tome ese u otro rol diferente en la banda. Este detalle y ese tipo de participaciones, en lo personal, me encantan, así como a Josh.

En la banda había tres cantantes con los que crecí escuchando como fan: Nick (Oliveri), Mark (Lanegan) y Josh; para mí era increíble escuchar a cualquiera de ellos en el escenario o en sus discos, así que básicamente esa es la esencia de Queens Of The Stone Age. Es algo especial porque Josh me dio la confianza de cantar luego de apenas dos años de haber entrado a la banda, por allá en 2008.

En la banda había tres cantantes con los que crecí escuchando como fan: Nick (Oliveri), Mark (Lanegan) y Josh; para mí era increíble escuchar a cualquiera de ellos en el escenario o en sus discos, así que básicamente esa es la esencia de Queens Of The Stone Age. Es algo especial porque Josh me dio la confianza de cantar luego de apenas dos años de haber entrado a la banda, por allá en 2008; teníamos que encontrar el momento adecuado para hacerlo, así que hoy en día existe un muy buen entendimiento entre nosotros. Por eso pasamos tanto tiempo trabajando en este nuevo álbum. Nuestra relación profesional es genuina y se basa en la química y la conexión que tenemos como músicos.

"Hay una canción llamada 'From the Cliff' que compuse cuando estuve en Nueva Orleans, inmerso en el ambiente de la ciudad. Un día, estando en casa de Josh, le mostré la idea inicial de lo que sería la canción y le encantó", comparte 'Mikey Shoes'. Foto: Queens of the Stone Age / Andreas Neumann

Arcadia: ¿Y en cuanto a influencias musicales para este álbum? ¿Hubo artistas en particular que hayan incidido en las canciones?

M.S.: En lo personal, no me gusta escuchar otros artistas en el momento en que estoy grabando o componiendo. En mi experiencia, sé que las melodías o letras se quedan grabadas en mi subconsciente y podría terminar incluyéndolas en nuestro propio disco, lo cual puede ser un problema, así que es algo que evito. Hay una canción llamada From the Cliff que compuse cuando estuve en Nueva Orleans, inmerso en el ambiente de la ciudad. Un día, estando en casa de Josh, le mostré la idea inicial de lo que sería la canción y le encantó, así que hicimos los ajustes necesarios y obtuvimos un resultado satisfactorio. Lo mismo le ocurrió a Josh con Go With the Flow; ahí fue cuando por primera vez lo vi componer letras y canciones tan rápido, fue un proceso muy similar. Después de trabajar, de conducir a casa y de mostrarle la idea, recibí un mensaje de Josh diciendo que ya tenía la letra y me la envió… Fue algo rápido pero efectivo, que trabajamos juntos y que fluyó perfectamente en muy poco tiempo.

Hay una canción llamada ‘From the Cliff’ que compuse cuando estuve en Nueva Orleans, inmerso en el ambiente de la ciudad. Un día, estando en casa de Josh, le mostré la idea inicial de lo que sería la canción y le encantó, así que hicimos los ajustes necesarios y obtuvimos un resultado satisfactorio. Lo mismo le ocurrió a Josh con ‘Go With the Flow’; ahí fue cuando por primera vez lo vi componer letras y canciones tan rápido, fue un proceso muy similar.

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Arcadia: Finalmente, Michael, después de ver los carteles de algunos festivales en Latinoamérica del próximo año: ¿hay posibilidad de que regresen a Colombia?

M.S.: Personalmente, me encanta tocar allí. Estamos decidiendo el momento adecuado para hacerlo y posiblemente sea antes de lo previsto...

Arcadia: Esperamos que así sea. Gracias por su tiempo y disponibilidad.

M.S.: A ustedes por la invitación. ¡Nos veremos pronto!

*Entrevista de Jorge y Sergio Rubiano Romero.