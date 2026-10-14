Una estatua que busca rendir homenaje a las mujeres del rock terminó en el centro de una discusión en Bogotá. Se trata de La Rockera, escultura instalada en el Parque Simón Bolívar para conmemorar los 30 años de Rock al Parque.

Su diseño ha despertado críticas en redes sociales, pero otras voces defienden su significado y el reconocimiento que representa para la escena musical.

IDRD pedirá dejar fuera de servicio a El Campín: evalúan dura multa a Sencia por estado de la grama y piden cancelar conciertos

¿Qué tiene la estatua que ha generado tantas críticas?

La figura de una mujer con audífonos, taches y una estrella sobre uno de sus ojos no ha pasado inadvertida.

Desde su presentación, varios ciudadanos han cuestionado su apariencia y se han preguntado si realmente representa la identidad de quienes durante años han hecho parte de Rock al Parque.

Su rostro ha generado múltiples comentarios, particularmente por la ausencia de boca.

Para algunos usuarios, este elemento resulta desconcertante en una obra que pretende homenajear a las mujeres y su participación en una expresión musical asociada con la libertad y la rebeldía.

También hay cuestionamientos sobre los elementos escogidos para representar a una rockera.

Los accesorios y la estética de la figura han abierto una discusión sobre qué caracteriza a esta comunidad, y cómo debería reflejarse en un monumento que está en un espacio público de la capital.

La controversia no se limita a los gustos personales. Una publicación atribuida a Agustín Franco y difundida por la Fundación San Felipe cuestionó la propuesta desde una perspectiva artística. Planteó interrogantes sobre la revisión curatorial de la obra, incluso teniendo en cuenta que fue donada a la ciudad.

Por ahora, estas críticas corresponden a las interpretaciones de ciudadanos y observadores.

Las reacciones no han sido únicamente negativas. Entre quienes respaldan la escultura está el argumento de que las mujeres también han sido protagonistas de la historia del rock en Bogotá.

Carolina Portela, guitarrista de la banda colombiana Highway, destacó la participación femenina en la escena musical. También se refirió al trabajo que muchas artistas han desarrollado desde los barrios para abrirse camino en un entorno que históricamente ha tenido una fuerte presencia masculina.

Desde esta perspectiva, la escultura representa una oportunidad para reconocer a las mujeres que han construido comunidad alrededor del rock y han contribuido al crecimiento de esta cultura musical.

La Rockera, creación del artista bogotano Rafael Melo. Foto: Bogotá.gov. co

¿Quién creó la estatua y en qué se inspiró?

La obra fue realizada por el artista bogotano Rafael Melo, conocido como Maquiamelo. La idea surgió durante una edición reciente de Rock al Parque, cuando observó a una joven de cabello negro que participaba en el pogo durante la presentación de la agrupación española Bala.

La joven llevaba audífonos decorados con taches. Esa imagen llamó la atención del artista y se convirtió en el punto de partida para desarrollar una figura de gran formato que representara la actitud y la identidad de quienes viven el festival.

Una pregunta que ha surgido es si esa representación particular consigue reflejar la diversidad de personas, estilos y generaciones que se identifican con Rock al Parque.

Además de su diseño, la escultura tiene otra particularidad: fue fundida en bronce a partir de aproximadamente 30.000 proyectiles reciclados.

Con esta elección, Maquiamelo buscó transformar materiales asociados con la violencia en una obra artística.

La pieza mide 3,87 metros de altura, incluido el pedestal de granito, y pesa cerca de 1.200 kilogramos.