Pasan los días y se siguen conociendo nuevos detalles de lo que fue el secuestro masivo en el Éxito del barrio Contadora, en la ciudad de Cartagena.

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Los testigos han entregado sus testimonios a las autoridades, que adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del secuestro.

El diario El Tiempo reveló uno de los testimonios de los rehenes, en el que se da cuenta de una pelea entre los delincuentes que mantenían intimidadas a las víctimas y en la que hablaron de un posible cuarto cómplice.

De acuerdo con el medio, el testigo relató que los secuestradores destaparon un whisky Johnnie Walker Blue Label, que cuesta alrededor de $1.500.000.

Nuevas imágenes muestran a los secuestradores relajados mientras mantenían cautivos a decenas de personas Foto: Semana / Redes sociales

Los sujetos bebieron el licor y lo compartieron con los rehenes. “Se sentó a mi lado y me empezó a preguntar que quién era yo”, contó.

“Por temor le dije y él empezó a hablarme de su vida y a decirme que ese golpe lo estaban planeando desde hace 5 años y que lo iban a ejecutar hace tres meses, pero que se le retiraron varias personas y le tocó buscar a más gente”, agregó.

Según han indicado las autoridades, supuestamente estos hombres iban a robar un camión de valores, pero llegaron tarde y por eso los planes les cambiaron: terminaron tomándose el Éxito.

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El relato del rehén podría aportar nuevos elementos a la investigación, aunque corresponderá a las autoridades esclarecer las circunstancias del delito.

Otro de los detalles que reveló el testigo fue una presunta discusión entre los delincuentes, durante la cual se mencionó a una cuarta persona que podría estar implicada en el delito.

“Cuando ya estaban más ebrios y habían bebido bastante, otro de los asaltantes empezó a discutir con él y a decirle que no le parecía justo que la persona que estaba afuera iba a ganar más dinero que ellos que estaban encerrados enfrentándose a la Policía”, manifestó.

Estos dos son los presuntos secuestradores después de ser capturados. Foto: Tomado de internet

Este testimonio, sumado a los de los otros rehenes, podría ser clave para que los investigadores esclarezcan los hechos y determinen si hubo otros implicados en el secuestro.