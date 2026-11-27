Jessica Jácome rechazó las versiones sobre un supuesto vínculo sentimental de su hermana con alias Andrey Avendaño y denunció que su familia pidió durante meses que se respetara la vida de la joven. También cuestionó el papel que habría cumplido junto a los policías secuestrados.

Habrían encontrado el cuerpo de Anyi Jácome, mujer secuestrada por el ELN hace más de 100 días, junto con 3 policías

La muerte de Anyi Jácome, quien permaneció más de 100 días secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejó nuevos cuestionamientos sobre las circunstancias que rodearon su cautiverio. Su hermana, Jessica Jácome, entregó detalles de lo ocurrido y rechazó los señalamientos que circularon sobre una supuesta relación sentimental entre la joven y Andrey Avendaño, cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc.

En una entrevista que dio en la mañana de este viernes 27 de noviembre, Jessica aseguró que en su familia nunca tuvieron conocimiento de un vínculo entre Anyi y Avendaño. Según relató, su hermana únicamente les hablaba de una mujer conocida como ‘La Flaca’, a quien identificaba como una amiga.

Angi Jácome, mujer secuestrada por el ELN hace más de 100 días, fue hallada sin vida en Norte de Santander Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Inés del Alma Mía / API

La versión de la familia contradice los señalamientos que el ELN hizo durante el cautiverio de la joven, cuando la organización armada la vinculó sentimentalmente con el jefe guerrillero.

Pero ese no fue el único asunto que expuso Jessica. La mujer contó que tampoco tienen claridad sobre las razones por las que Anyi viajaba con los tres integrantes de la Policía que fueron secuestrados junto a ella en la vía Ocaña-Cúcuta.

“Hasta donde tenemos entendido, la tenían trabajando como informante para ellos”, afirmó. También relató que su hermana, quien trabajaba como auxiliar administrativa y estudiaba Gestión Comercial y Financiera en la Universidad Francisco de Paula Santander, habría sido obligada a realizar labores de localización y ubicación de objetivos.

Anyi Jácome, mujer secuestrada que fue encontrada sin vida este 26 de noviembre del 2026. Foto: Tomada de redes sociales

De acuerdo con Jessica, Anyi conoció a la patrullera Erika Monroy a comienzos de año y posteriormente se fue a vivir con ella a Cúcuta. Durante ese tiempo, aseguró, la joven llamaba a sus familiares llorando y les manifestaba que la obligaban a hacer cosas que no quería.

La familia también denuncia señalamientos de la Policía

Jessica recordó que, después del secuestro, integrantes de la Policía llegaron a buscar a Anyi a su vivienda y la señalaron de haber llevado a los uniformados hasta el lugar donde fueron interceptados. Según su relato, en lugar de reconocerla como una persona secuestrada, la trataron como responsable de lo ocurrido.

La familia aseguró que acudió a diferentes medios de comunicación para pedir que se respetara la vida de la joven. Sin embargo, después de más de tres meses de incertidumbre, conocieron que había sido hallada sin vida en Ábrego, Norte de Santander, el 26 de noviembre.

Hallan sin vida a Anyi Jácome, secuestrada por el ELN en Norte de Santander

Tras lo ocurrido, Jessica hizo un llamado al Gobierno nacional y a la Policía para que respondan por el caso y expliquen por qué su hermana habría estado realizando esas actividades.

“Que nos digan por qué la tenían trabajando para ellos, siendo que es una persona civil que no tiene por qué estar realizando ese tipo de actividades”, reclamó.

La familia insiste en que Anyi debía ser reconocida como víctima del secuestro y pide que se esclarezcan tanto las circunstancias de su cautiverio como las de su muerte.