Este jueves, 26 de noviembre, fue hallada sin vida en el municipio de Ábrego, Norte de Santander, Anyi Jácome, mujer que había sido secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) el pasado 16 de agosto junto a tres integrantes de la Policía Nacional en la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña.

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Tras confirmarse el hallazgo, la Defensoría del Pueblo condenó el asesinato, anunció acompañamiento a sus familiares y exigió a ese grupo armado respetar la vida y liberar de inmediato a los tres uniformados que continúan en cautiverio.

Pronunciamiento y llamado a las autoridades

A través de un comunicado emitido este jueves, la Defensoría expresó su solidaridad con los allegados de la víctima, quienes aguardaron por su regreso durante más de tres meses, e instó a los organismos judiciales a esclarecer lo ocurrido.

“Rechazamos el asesinato de Anyi y expresamos las más sentidas condolencias y nuestra solidaridad a su familia y seres queridos, quienes durante más de tres meses esperaron su regreso con vida. En el marco de nuestra labor defensorial, brindamos acompañamiento a la familia de Anyi Jácome y reiteramos nuestra disposición de poner al servicio de las familias de las personas secuestradas las capacidades institucionales para contribuir a su liberación inmediata e incondicionada. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para esclarecer e investigar las circunstancias de su asesinato”, señaló el organismo de control.

Este jueves 26 de noviembre fue hallada sin vida en Ábrego (Norte de Santander) Anyi Jácome, quien había sido secuestrada por el ELN el pasado 16 de agosto junto a tres integrantes de la Policía Nacional en la vía que comunica de Cúcuta a Ocaña. Rechazamos el asesinato de Anyi y expresamos las más sentidas condolencias y nuestra solidaridad a su familia y seres queridos, quienes durante más de tres meses esperaron su regreso con vida. En el marco de nuestra labor defensorial, brindamos acompañamiento a la familia de Anyi Jácome y reiteramos nuestra disposición de poner al servicio de las familias de las personas secuestradas las capacidades institucionales para contribuir a su liberación inmediata e incondicionada. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para esclarecer e investigar las circunstancias de su asesinato. De igual manera solicitamos al ELN el respeto a la vida y la integridad del mayor Fredy Alexis Russi González y de los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, y garantizar su liberación inmediata e incondicionada, así como la de todas las demás personas que mantienen en su poder. — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 26, 2026

Exigencia de liberación de los tres integrantes de la Policía Nacional

En el mismo mensaje, el organismo defensorial exigió al ELN por la integridad física de los miembros de la Fuerza Pública plagiados en el mismo hecho del 16 de agosto y del resto de personas retenidas por esa guerrilla.

“De igual manera, solicitamos al ELN el respeto a la vida y la integridad del mayor Fredy Alexis Russi González y de los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, y garantizar su liberación inmediata e incondicionada, así como la de todas las demás personas que mantienen en su poder”, puntualizó.