La Asamblea Departamental de Cundinamarca aprobó la realización de una audiencia pública sobre seguridad y convivencia ciudadana en las provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente, por iniciativa de la diputada María Angélica Gómez López. La propuesta busca abrir un espacio de diálogo entre las comunidades y las autoridades ante los hechos de inseguridad registrados en diferentes municipios de la región.

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Entre los casos recientes se encuentra el de Cajicá, donde dos mujeres fueron agredidas la noche del 12 de noviembre cuando se disponían a ingresar a su vivienda. Una cámara de seguridad registró parte del forcejeo. Días antes, una adulta mayor había sido víctima de un robo dentro de su casa en el mismo municipio.

En Chía, una comerciante denunció el hurto de máquinas de granizados de su establecimiento, también el 12 de noviembre. La Policía recuperó los equipos y capturó a dos presuntos implicados. En septiembre se había reportado el presunto robo de un computador portátil en una clínica veterinaria. En Facatativá, por su parte, la propietaria de una pastelería denunció un hurto en su establecimiento durante noviembre.

“Me preocupa que una familia sienta miedo al llegar a su casa o que una comerciante tenga que volver a abrir su negocio después de un robo sin saber qué medidas se van a tomar para protegerla. Quiero que los habitantes de nuestra región puedan contar lo que están viviendo y escuchar directamente de las autoridades cómo van a responder”, dijo Gómez López.

La diputada propuso convocar a habitantes, juntas de acción comunal, comerciantes, jóvenes y organizaciones sociales. También serán invitadas las alcaldías de ambas provincias, la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Cundinamarca, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

La audiencia permitirá revisar los problemas de seguridad de cada municipio e identificar aquellos que requieren una respuesta coordinada. Asimismo, se recibirán aportes escritos y se elaborará un acta con las inquietudes de los ciudadanos, las respuestas de las autoridades y los compromisos establecidos, incluidos los responsables y los plazos de cumplimiento.

“Quiero que, al terminar la audiencia, los vecinos sepan qué se acordó, qué entidad debe responder y en qué plazo. Si una comunidad lleva su caso ante la Asamblea, tiene derecho a saber qué pasó después con lo que planteó”, aseguró la diputada.

La inseguridad tiene azotada a la Sabana Centro y Sabana Occidente. (Imagen de referencia). Foto: istock

La fecha, el lugar y las condiciones de participación en la audiencia pública están pendientes de confirmación.