El futuro del Oriente antioqueño tendrá una cita con las urnas el próximo 29 de noviembre. Los habitantes de ocho municipios de esta subregión podrán pronunciarse mediante una consulta popular sobre la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, una iniciativa que busca establecer mecanismos de coordinación institucional para atender problemáticas que superan los límites de cada territorio.

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La propuesta contempla la integración de Rionegro, La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne y San Vicente Ferrer. La decisión marcaría un nuevo capítulo en la planificación territorial de esta zona de Antioquia, que durante los últimos años ha experimentado transformaciones demográficas, económicas y urbanísticas.

El crecimiento poblacional, la expansión de las zonas urbanas, el fortalecimiento empresarial y la presencia de infraestructura estratégica, como el Aeropuerto Internacional José María Córdova, han incrementado las relaciones entre estos municipios y la necesidad de coordinar decisiones sobre asuntos de alcance regional.

Entre los temas que estarían en el centro de una eventual integración metropolitana se encuentran la movilidad, la seguridad, el ordenamiento territorial, la protección de los recursos naturales, la competitividad y la prestación de servicios públicos.

Así es La Ceja, Antioquia Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía de La Ceja Antioquia / API

Movilidad y seguridad, entre los principales retos

Uno de los asuntos que evidencia la necesidad de coordinación entre los municipios es la movilidad. Diariamente, miles de habitantes se desplazan entre las diferentes localidades del Valle de San Nicolás por motivos laborales, educativos, comerciales y de acceso a servicios de salud.

La posibilidad de avanzar hacia un sistema integrado de transporte, planificar conjuntamente la infraestructura vial y mejorar la conexión entre las zonas urbanas y rurales aparece entre las oportunidades que plantea este modelo de integración.

La seguridad también representa un desafío regional. Las dinámicas delincuenciales no se limitan a las fronteras administrativas de los municipios, por lo que una mayor articulación entre las administraciones locales y la Fuerza Pública permitiría coordinar estrategias de prevención, intercambio de información y capacidades tecnológicas.

En materia ambiental, la discusión incluye la protección de las fuentes hídricas, la conservación de los ecosistemas, el manejo de residuos sólidos y la ocupación responsable del suelo. Estos asuntos requerirían decisiones conjuntas y coordinación con Cornare y las demás autoridades ambientales competentes.

Las oportunidades económicas de la integración

La conformación del área metropolitana también abre la discusión sobre el aprovechamiento de las capacidades productivas de cada municipio para impulsar proyectos de alcance regional.

Entre las posibilidades se encuentran la promoción conjunta del turismo, la atracción de inversiones, el fortalecimiento de las vocaciones económicas y la estructuración de iniciativas estratégicas de infraestructura. Asimismo, la integración facilitaría la gestión de proyectos ante el Gobierno nacional y organismos de cooperación internacional.

Sin embargo, la puesta en marcha de esta figura también implicaría responsabilidades administrativas y financieras. Su funcionamiento dependería de una estructura institucional eficiente, transparente y sostenible, que garantice la participación de los municipios y una distribución equilibrada de los recursos.

Otro de los aspectos fundamentales será preservar la autonomía municipal, las identidades culturales y las particularidades rurales de cada territorio, de manera que las decisiones regionales tengan en cuenta las necesidades de las comunidades.

Asointermedias destacó la participación ciudadana

Desde la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias), su director ejecutivo, Santiago Ospina, destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de asociatividad territorial frente a las transformaciones que experimenta el Oriente antioqueño.

“Creemos en la asociatividad territorial como una herramienta para fortalecer la gestión de nuestros municipios. El Oriente antioqueño ha experimentado una profunda transformación económica, social y poblacional que demanda mayores esfuerzos de planificación conjunta, diálogo y concertación”, señaló Ospina.

Santiago Ospina, director de Asointermedias Foto: cortesía

El directivo también hizo énfasis en que la decisión sobre el modelo de integración debe permanecer en manos de los ciudadanos, quienes tendrán la posibilidad de pronunciarse directamente mediante el mecanismo de participación democrática.

“Hay un elemento que merece especial reconocimiento en este proceso: son los propios ciudadanos quienes, mediante un ejercicio democrático inspirado en nuestra Constitución de 1991, tienen la posibilidad de decidir sobre el futuro de su territorio. Allí radica también la importancia de participar con información, responsabilidad y confianza en la democracia”, agregó.

La propuesta tiene como referente otras experiencias de integración territorial en Colombia, como las áreas metropolitanas de Bucaramanga, Cúcuta y Centro Occidente, además de los procesos más recientes del Centro Sur de Caldas y el Suroccidente colombiano.

La consulta popular del 29 de noviembre será determinante para conocer la decisión de los habitantes de los ocho municipios frente a la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. El resultado definirá si esta subregión avanza hacia un esquema de gobernanza conjunta para abordar sus desafíos de crecimiento y planificación territorial.