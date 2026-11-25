El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que un Bosur (Bloque Operacional de Seguridad Urbana o Bloque de Búsqueda y Seguridad Urbana) se estrenó en el departamento de Antioquia contra varios grupos criminales.

Este grupo, liderado por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, afectó en las últimas horas a las estructuras narcotraficantes de la región.

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Entre los capturados está alias Yampi, señalado cabecilla de La Agonía, un grupo que aterroriza con cobro de extorsiones y homicidios a los habitantes del Valle del Aburrá. Según el jefe de Estado, tenía una orden de detención y una condena por homicidio.

También cayeron alias Gallo Claudio, Gorgori y El Mensajero, señalados de dinamizar estructuras dedicadas al narcotráfico, homicidios y otras actividades criminales en esa zona del país.

Los resultados de operaciones se resumen en 113 capturas: “88 por orden judicial y 25 en flagrancia; 150 allanamientos realizados; $9.200 millones en bienes afectados con extinción de dominio; 15 armas de fuego y 3 armas traumáticas incautadas; 9 radios de comunicación y 39 celulares; 22,7 kilogramos de estupefacientes incautados: cocaína, marihuana, base de coca y drogas sintéticas”, reportó el primer mandatario por medio de su cuenta de X.

Concluyó: “¡En Colombia la autoridad se respeta! No vamos a permitir que sigan asesinando, extorsionando y envenenando a nuestra gente. La ofensiva continuará hasta recuperar cada rincón y acabar con todos. ¡Firme por la patria!“.

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Como se recordará, Bosur es una estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para enfrentar estructuras criminales y delitos urbanos de alto impacto.

La estrategia se empezó a implementar en la capital de Norte de Santander luego de las acciones criminales de la guerrilla del ELN. Ahora, en Antioquia, se enfoca en afectar a los grupos dedicados al narcotráfico y a las economías ilícitas.