Una exigencia del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, a uno de sus funcionarios no pasó inadvertida y quedó registrada durante la transmisión de un evento público en La Guajira.

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Se trata de la orden que le dio el jefe de Estado al director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, frente a una de las problemáticas que persisten en las cárceles del país: el ingreso ilegal de teléfonos celulares.

“He exigido al Inpec que impida el ingreso ilegal de teléfonos celulares y que tome las medidas necesarias para evitar que las cárceles se conviertan en centros de comisión de delitos”, expresó De La Espriella.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó al director del Inpec identificar a los funcionarios de esa entidad que estarían “facilitando” el ingreso de celulares a las cárceles del país: “Medidas necesarias”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/rlAACoXed8 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 25, 2026

Durante su intervención, el mandatario agregó: “También he ordenado que se investigue cómo llegan esos celulares a los internos y que se identifique a los funcionarios que puedan estar facilitando el ingreso de estos aparatos”.

Mientras el presidente impartía esas órdenes, las cámaras de la transmisión captaron la reacción del director del Inpec.

Director del Inpec coronel Daniel Gutiérrez Foto: Pantallazos transmisión Presidencia

No es la primera vez que el mandatario colombiano imparte una orden al director del Inpec. Hace varios días, señaló al alto funcionario: “La instrucción es esta al señor director del Inpec. Todos los bandidos que estamos capturando en Bogotá no los vamos a dejar detenidos en Bogotá, los vamos a llevar a otros departamentos”.

“Ese ha sido un error histórico, dejar en la misma ciudad presos en la que delinquen a los bandidos que azotan a la población y entonces siguen haciéndolo desde el lugar de reclusión y eso no se va a permitir en el Gobierno de la Patria Milagro”, expresó el mandatario en esa ocasión.

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En materia de política penitenciaria, el Gobierno busca recuperar el control de los centros de reclusión del país, con el propósito de combatir la extorsión y prevenir la comisión de otros delitos desde las cárceles.