El presidente Abelardo De La Espriella lideró en terreno el operativo con el que se logró rescatar con vida a los rehenes que permanecieron retenidos en el Éxito de La Castellana, en Cartagena.

Presidente Abelardo De La Espriella entrega primeros detalles del rescate de rehenes en Éxito de Cartagena: “Operación impecable”

El periodista Luis Carlos Vélez, que dirige el programa Vélez por la Mañana, reveló que el mandatario les habría dado un ultimátum a los delincuentes para que se entregaran.

“El presidente Abelardo de la Espriella envió un mensaje directo a los secuestradores, advirtiéndoles que tenían una única oportunidad para entregarse”, dijo el periodista.

Se habría tratado de una comunicación distinta a la que se conoció públicamente, según le confirmaron a Vélez de la Casa de Nariño de alto nivel.

“Testigos consultados por Vélez por la mañana aseguran que los secuestradores recibieron el mensaje presidencial con evidente nerviosismo. El presidente De la Espriella autorizó directamente el operativo de liberación de los rehenes”, aseguró el comunicador.

Al mandatario se le habrían presentado varias alternativas para la intervención dentro del supermercado. Fue él quien defendió el proceder de las autoridades, según las fuentes de Palacio de Vélez.

Una vez terminó el operativo, el presidente ingresó al lugar y abrazó a los rehenes que se encontraban retenidos y que para ese momento estaban siendo liberados.

Tras la operación, el mandatario dijo que se trató de un proceso “impecable”. “Se logró el rescate de todos los secuestrados aquí, en el Éxito, en La Castellana. Esta operación fue absolutamente impecable. Tan pronto arribé a Cartagena y revisé con la cúpula militar y policial lo que estaba ocurriendo, autoricé ese operativo que, como digo, ha resultado absolutamente exitoso”, dijo en la madrugada de este miércoles.

El presidente Abelardo De La Espriella entregó detalles de la operación desde el lugar de los hechos. Foto: cortesía

De La Espriella informó que uno de los criminales habría sido dado de baja y confirmó que se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. “Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia”, afirmó el mandatario.

El presidente reiteró que ante estos casos actuará con contundencia y que no se doblegará ante los criminales.

“Cuando el Estado se decide, nunca pierde. Todo aquel que pretenda arrodillar al Estado, al Gobierno, a la ciudadanía trabajadora, encontrará una respuesta letal por parte de este Gobierno y de nuestra Fuerza Pública”, afirmó el presidente.

Tras el rescate de los rehenes, se han conocido detalles de lo ocurrido durante esas horas en las que hubo incertidumbre en el lugar. Más de 30 personas habrían estado retenidas por estos criminales que aparentemente buscaban robar un vehículo de valores.