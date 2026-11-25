Cuando se cumplen 100 años de la creación del Capitolio Nacional, el lugar en el que sesiona el Congreso de la República, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, dio un discurso en el que reflexionó sobre la democracia y el papel de esta corporación.

“Las instituciones no pertenecen a un gobierno, a un partido ni a una generación. Pertenecen a Colombia y deben permanecer al servicio de todos los compatriotas”, aseguró Henríquez.

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El presidente del Senado, Honorio Henríquez. Foto: Colprensa

Y agregó: “Desde 1926, este Capitolio ha sido escenario de ceremonias presidenciales que simbolizan la continuidad de nuestra República y la fortaleza de nuestra democracia, y nos recuerdan una verdad fundamental: los gobiernos pasan, pero las instituciones permanecen”.

Henríquez destacó el valor de los consensos que se han logrado en ese recinto en estos años de historia para sacar al país adelante y los debates que se han dado en este espacio. Así como los derechos que han adquirido las mujeres para participar en política.

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La construcción del Capitolio Nacional no fue obra de un solo gobierno ni de un partido político determinado: durante su construcción rigieron cinco constituciones nacionales y gobernó una larga serie de presidentes liberales y conservadores. Foto: Prensa Senado - API

Desde el Salón Elíptico, el congresista también hizo un llamado a rechazar la violencia como mecanismo para resolver las diferencias políticas y reclamó que se esclarezca quiénes estuvieron detrás del crimen.

“Hace poco más de un año, cuando creíamos que habíamos dejado atrás los tiempos en los que la violencia pretendía silenciar las ideas, el país perdió al senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un magnicidio. Aquí lo despedimos, en este mismo recinto donde defendió sus ideas con argumentos y con convicción”, expresó Henríquez.

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Salón Elíptico del Congreso de la Republica (Colprensa - Cristian Bayona). Foto: Cristian Bayona

El presidente del Legislativo insistió en que la muerte del dirigente político debe dejar una lección para todos los sectores políticos del país. “En Colombia nadie debería perder la vida por defender sus ideas”, afirmó.

Y agregó: “En una verdadera democracia, la fuerza no está en las armas, sino en la palabra; y las diferencias no se resuelven con violencia, sino con la razón y los argumentos”.

Henríquez también pidió que las autoridades avancen en las investigaciones para establecer quiénes ordenaron el asesinato y llevar a los responsables ante la justicia. En ese contexto, recordó una de sus declaraciones del pasado 7 de agosto: “Que nunca más una idea política valga una vida. Que nunca más la violencia pretenda ocupar el lugar de la palabra”.

El Capitolio Nacional de Colombia, sede del Congreso. (Colprensa - Álvaro Tavera) Foto: Álvaro Tavera

El homenaje a Miguel Uribe Turbay fue uno de los momentos centrales de un discurso en el que Henríquez también hizo una reflexión sobre el papel del Congreso y los desafíos de la democracia colombiana.

“Hay algo que todavía no hemos terminado de construir: la capacidad de encontrarnos como país, de respetarnos en medio de las diferencias”, manifestó al referirse al significado histórico del Capitolio Nacional.

Honorio Henriquez Senador del Centro Democrático Congresista 2022 / 2026 Bogota julio 18 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: Guillermo Torres /Semana

El presidente del Congreso recordó que la construcción del edificio comenzó en 1848 y terminó en 1926, después de 78 años de trabajos. A partir de esa historia, sostuvo que las instituciones deben estar por encima de los intereses de los gobiernos y los partidos.

“Las instituciones no pertenecen a un gobierno, a un partido ni a una generación. Pertenecen a Colombia y deben permanecer al servicio de todos los compatriotas”, señaló.

También defendió la necesidad de que la actividad legislativa se traduzca en resultados concretos para los ciudadanos y no se limite a las discusiones políticas. “El compromiso de las instituciones no puede limitarse a deliberar: debe convertir los acuerdos en acciones, las decisiones en resultados y las aspiraciones de un país en realidades concretas”, sostuvo.

Congreso de la República Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En la ceremonia, que coincidió con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Henríquez reconoció los avances en la participación femenina en la política y recordó que el Congreso también ha sido escenario de conquistas democráticas y transformaciones institucionales.

Al finalizar, el senador planteó que el principal desafío para el próximo siglo será construir una institución que escuche y respete las diferencias.

“Que encuentren un Congreso que escucha; que debate sin destruir; que reconoce al contradictor y lo respeta; que construye acuerdos sin renunciar a sus convicciones; que legisla pensando en las personas y no en los intereses particulares”, concluyó.