El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, se refirió a la forma en que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha establecido su relación con los congresistas, una dinámica que, según el funcionario, se ha mantenido al margen de la denominada ‘mermelada’.

El Capitolio Nacional cumple cien años: un siglo de historia política y democrática

“El Gobierno respeta al Congreso y por eso encuentra oportuna la forma en que se ha relacionado con los congresistas y sus bancadas. Por eso se ha propuesto una reforma constitucional conocida como antimermelada. Eso debe hacerse con transparencia”, aseguró.

El ministro del Interior explicó que se trata de escuchar a los congresistas y atender las necesidades de sus regiones y de su electorado, mediante un ejercicio transparente de cara a la opinión pública.

Ordóñez reconoció que también se debe escuchar a la oposición. “Velar por las garantías que el ordenamiento jurídico les otorga, respetarlas como un elemento de diálogo fundamental de nuestra democracia. Un Congreso fuerte, independiente y que ejerce el control político es condición para construir la democracia libre que la patria milagro se propone”, afirmó el ministro.

Ordóñez destacó que, en este centenario del Capitolio, se debe reflexionar sobre el país que se legará a las próximas generaciones y la necesidad de garantizarles un entorno seguro para crecer.

“Una patria donde la ley proteja al honrado y donde servir al Estado sea una responsabilidad que se cumpla con decencia”, señaló.

El ministro del Interior recordó que el presidente De La Espriella ha solicitado recuperar los principios fundacionales del país. “El progreso adquiere sentido cuando fortalece aquello que promete a una comunidad permanecer unida”, destacó.

El ministro Ordóñez destacó el valor de la democracia. Foto: Prensa Senado - API

Ordóñez dijo que es importante escuchar al prójimo y buscar el bienestar de los demás compatriotas, incluso cuando se encuentren en orillas políticas distintas.

“La historia del Capitolio nos permite comprender cuánto esfuerzo exige construir algo a permanecer. En este lugar, la memoria nos impone una obligación presente: cada generación recibe instituciones que no construye sola, pero de cuya fortaleza sí debe responder. A nosotros nos corresponde conservar este patrimonio, dignificar la representación política y hacer que las decisiones tomadas aquí merezcan la confianza de los ciudadanos”, destacó Ordóñez.

El ministro del Interior afirmó que honrar estos cien años exige pensar en lo que sucederá en el próximo centenario. El funcionario exaltó el valor de la familia y la importancia del servicio público. Asimismo, subrayó que los funcionarios deben actuar con principios y respeto por la democracia.