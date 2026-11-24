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Antes de que se pusiera una sola piedra del Capitolio Nacional, la única certeza era el lugar donde debía levantarse. La Corona española había dispuesto que el corazón de las ciudades del Nuevo Mundo fuera una plaza mayor y que a su alrededor se construyeran los edificios desde los cuales se gobernaría, se administraría justicia, se comerciaría y, claro, se encontraría la gente para beber licor.En aquellos tiempos, las calles se trazaban a cordel y regla.

Así fue tomando forma Santafé de Bogotá, con la distancia suficiente para contemplar los espléndidos cerros y dejar que la mirada se perdiera en el horizonte de la sabana. En el costado sur de la plaza se levantaron las dependencias de la Real Audiencia y, con el tiempo, el palacio de los virreyes. En el occidental, el cabildo. En el oriental, la catedral. El solar que siglos después ocuparía el Congreso estaba destinado, desde la Colonia, a albergar algunas de las instituciones centrales del poder.

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Durante buena parte del periodo colonial, el edificio que ocupaba el terreno del actual Capitolio fue conocido como Palacio Virreinal o Casas Reales. Era una construcción modesta, sin la monumentalidad de los palacios de Lima o México. En sus dependencias funcionaron oficinas, escribanías, caballerizas, las Cajas Reales, una fundición de moneda, un cuartel de infantería, una cárcel, la casa de correos y almacenes. Allí se amontonaban, entre otros productos, mantas y vestimentas que los indígenas hacían y entregaban como parte de sus tributos.

El terremoto de 1785 lo averió, el incendio del 26 de mayo de 1786, lo incineró con buena parte de los numerosos documentos que allí se conservaban. El 20 de julio de 1810, el cabildo extraordinario de Santafé dio paso a la Junta Suprema de Gobierno, pero allí estaba ese solar vacío. El primer Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada se instaló en Villa de Leyva el 4 de octubre de 1812. En los años siguientes, las corporaciones legislativas iban como una romería por distintos espacios: conventos, colegios, cuarteles, capillas y casas arrendadas.La República había cambiado de autoridades y de principios, pero todavía habitaba, en buena medida, los edificios heredados de la monarquía. El paso decisivo llegó durante el primer gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera.

El 17 de marzo de 1846 se expidió la ley que autorizó la construcción de un edificio destinado a albergar las principales dependencias nacionales. Se contactó al arquitecto Thomas Reed, quien marcaría la ruta a seguir. Nacido en la isla de Tórtola, en las Antillas británicas, había recibido formación arquitectónica en Europa y sin cumplir los 30 años de edad, asumió el desafío. Llegó a Bogotá y comenzó a trabajar en el proyecto. Concibió una construcción de lenguaje neoclásico, líneas horizontales, patios y espacios interiores organizados alrededor de una composición simétrica.

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Su propuesta rompía con la tradición arquitectónica colonial. Buscaba transmitir sobriedad, orden y solidez. No se trataba solamente de construir una sede para las instituciones del Estado, sino de darles forma arquitectónica a los ideales de una nueva República. “El Capitolio de Colombia simboliza el proyecto moderno del siglo XIX que buscó consolidar el Estado de derecho y las libertades mediante revoluciones globales. Este movimiento adoptó modelos, conceptos e instituciones de la Antigüedad Clásica grecorromana para dar forma a las nuevas repúblicas”, dijo el historiador Felipe Arias.

El 20 de julio de 1847, en una ceremonia oficial a la que asistieron autoridades civiles y religiosas, se puso la primera piedra. Pero entre aquel acto simbólico y la terminación del edificio se interpondrían casi 80 años de dificultades. Las primeras obras se concentraron en la cimentación, que quedó terminada en junio de 1851. La guerra civil de ese año obligó a suspender los trabajos. Los cimientos quedaron a la intemperie y el terreno perdió su condición de obra pública en marcha. Durante años se habló de venderlo o dividirlo en lotes.

Las obras se reanudaron en 1872, durante el gobierno de Eustorgio Salgar, bajo la dirección de Francisco Olaya, quien había trabajado con Reed. También intervinieron otros constructores y artistas, entre ellos el escultor italiano Mario Lombardi. La construcción avanzaba por tramos, entre interrupciones y decisiones que no siempre respetaban el diseño original. El Capitolio se convirtió en una especie de paciente crónico. La gente empezó a llamarlo el “enfermo de piedra”.

El 2 de noviembre de 1880, el arquitecto italiano Pietro Cantini fue contratado para dirigir y vigilar la obra. Él revisó lo levantado, modificó algunos sectores y buscó una mayor unidad en el conjunto. Con él participaron artistas y ornamentadores. La construcción dejó de ser una sucesión de cimientos, muros y columnas para convertirse, poco a poco, en una obra arquitectónica reconocible.

Pero la historia volvió a interponerse. La guerra civil de 1885 produjo otra interrupción. Sin embargo, el edificio ya había adquirido una importancia que hacía difícil renunciar a la idea de una sede nacional. En 1904, durante el gobierno de Rafael Reyes, se autorizó recursos y encargó a Cantini la continuación de los trabajos.

El problema ya no consistía solamente en levantar paredes. Había que resolver cómo concluir una edificación cuya construcción había atravesado tantos cambios.En esa etapa participaron también Mariano Santamaría y Gastón Lelarge. Este último, arquitecto francés, tuvo un papel decisivo en la búsqueda de una solución para el remate del edificio. Pero llegó la Primera Guerra Mundial y todo volvió a complicarse. Las dificultades comerciales y de comunicación con Europa afectaron el suministro de materiales y elementos ornamentales. El proyecto tuvo que afrontar nuevos retrasos y ajustes.

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La etapa final estuvo marcada por otras modificaciones. El ingeniero Alberto Manrique Martín retomó y ajustó propuestas anteriores, y su intervención permitió avanzar en la terminación de espacios y elementos esenciales de la edificación. El Patio Núñez, los salones, los corredores y los espacios interiores adquirieron su configuración definitiva.

El 7 de agosto de 1926, el Capitolio fue escenario de la posesión presidencial de Miguel Abadía Méndez, quien recibió el mando de Pedro Nel Ospina. La ceremonia convirtió el edificio en protagonista de un acontecimiento nacional y marcó un momento fundamental en su historia. Desde entonces, el Capitolio quedó asociado a uno de los rituales centrales de la vida republicana: el relevo del poder presidencial.

“El edificio que hoy parece unitario es, en realidad y, por lo tanto, el resultado acumulativo de distintas generaciones, gobiernos y concepciones arquitectónicas”, dijo Jorge Valencia Jaramillo. Hubo una primera piedra, colocada en 1847; décadas de obras interrumpidas; una sucesión de arquitectos y constructores que modificaron el proyecto original, hasta la imponente construcción de ahora. La historia del Capitolio no cabe en una sola fecha: está hecha de todas ellas.

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