Desde el Capitolio Nacional – la casa de la democracia colombiana, que conmemora 100 años de historia –, la Procuraduría rinde homenaje a este emblemático escenario, en el marco de la estrategia “La Procu evoluciona”: una apuesta por una entidad más preventiva, ágil y cercana a la gente.

Pocos edificios pueden contar una historia tan estrechamente ligada a la de un país como el Capitolio Nacional. Desde sus salones se han presenciado posesiones presidenciales, debates que han marcado el rumbo de la República y decisiones fundamentales para la vida institucional de Colombia. Durante un siglo, este edificio ha sido escenario de buena parte de la historia política nacional. Por eso, la celebración de su centenario merece estar a su altura.

La Procuraduría General de la Nación y el Congreso de la República se unen para conmemorar los cien años de funcionamiento del Capitolio Nacional, una de las construcciones más representativas del patrimonio arquitectónico y político colombiano.

La conmemoración hace parte de una estrategia institucional y cultural orientada a recuperar la memoria histórica del edificio, exaltar su valor arquitectónico y destacar su papel como testigo de los acontecimientos que han acompañado la construcción de la democracia colombiana.

El acto central tendrá lugar este miércoles 25 de noviembre, a partir de las 8:00 a. m., en el Salón Elíptico del Congreso de la República. La sesión solemne contará con la participación del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco; el presidente del Senado, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, y el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil Cubillos.

Con estas actividades, la Procuraduría y el Congreso buscan mantener viva la memoria de un edificio que constituye uno de los escenarios fundamentales de la historia republicana. Foto: Procuraduría - API

Será un homenaje a cien años de vida institucional de un edificio que ha albergado debates, decisiones y acontecimientos fundamentales para la historia republicana del país.

Eljach Pacheco, jefe del Ministerio Público, destacó que “construir el Capitolio fue un propósito de Estado, y todos los gobiernos y congresos, por encima de los conflictos y las diferencias partidistas, coincidieron en la necesidad de continuar la obra, varias veces suspendida, que concluyó 78 años después de haberse iniciado”.

Y agregó que “el Capitolio Nacional no fue la obra de un solo gobierno ni de un partido político determinado”, pues durante su construcción “rigieron cinco constituciones nacionales, gobernó una larga serie de presidentes liberales y conservadores, se libró una veintena de guerras civiles por enfrentamientos partidistas, y varias generaciones de constructores y arquitectos intervinieron para completar, en medio de encendidas controversias, el proyecto inicial de Thomas Reed”.

Una historia en imágenes

La conmemoración tendrá también una dimensión pedagógica y cultural. Se presentará una exposición fotográfica basada en la segunda edición del libro de Gregorio Eljach Pacheco, El Capitolio Nacional de Colombia: historia política y arquitectónica.

Durante la conmemoración, se presentará una exposición fotográfica basada en la segunda edición del libro de Gregorio Eljach Pacheco, El Capitolio Nacional de Colombia: historia política y arquitectónica. Foto: Procuraduría - API

A través de imágenes y documentos históricos, la muestra propone un recorrido por las transformaciones del edificio y su relación con los acontecimientos políticos e institucionales que han definido el rumbo del país. Entre ellos figuran las posesiones presidenciales y episodios tan significativos como la proclamación de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991.

En palabras de Eljach Pacheco, “el Capitolio Nacional es el edificio público que de manera más auténtica representa el surgimiento histórico de la república y la unidad de Colombia como nación a partir de la diversidad de sus culturas, etnias, regiones y tendencias partidistas”.

La exposición estará abierta al público y ofrecerá visitas guiadas para instituciones educativas, grupos académicos y ciudadanos interesados en conocer este referente del patrimonio histórico colombiano.

El mural Victoria de tres cordilleras y dos océanos, pintado en 1986 en el Salón Elíptico por Alejandro Obregón. Foto: Procuraduría - API

La estrategia contempla, además, una experiencia interactiva que permitirá a los colombianos que viven fuera de Bogotá acercarse a la historia, la arquitectura y el significado institucional del Capitolio Nacional.

Con estas actividades, la Procuraduría y el Congreso buscan mantener viva la memoria de un edificio que, más allá de su condición de sede del Poder Legislativo, constituye uno de los escenarios fundamentales de la historia republicana.

Un siglo después de su puesta en servicio, el Capitolio sigue siendo un lugar donde se expresa la diversidad política del país y se toman decisiones que inciden en su destino.