La tierra de Miguel ‘Happy’ Lora, campeón mundial de peso gallo en los ochenta, tiene un sueño ambicioso: que los jóvenes cordobeses que aspiran a llegar al deporte de alto rendimiento dejen un legado más grande que el de sus ídolos, desde el mismo Lora y el beisbolista de Grandes Ligas Jordan Díaz, hasta los futbolistas Miguel Ángel Borja, Leicy Santos y Katherine Tapia, figuras de la Selección Colombia en los últimos años.

El sector público está decidido a cumplir ese sueño. “No tengo dudas de que algún día veré a nuestros atletas y paratletas alzando la llama en los Juegos Olímpicos y siendo campeones”, dijo Erasmo Zuleta Bechara, gobernador del departamento, convencido de que su mandato será el de mayor inversión en deporte en la historia de Córdoba.

Ya se han invertido más de 60.000 millones de pesos en la formación de atletas y paratletas cordobeses, lo que ha contribuido a que 32 de ellos estén actualmente en procesos de Selección Colombia de 13 disciplinas. El apoyo que reciben se traduce en incentivos económicos, acompañamiento durante su preparación e implementos.

Además, está en marcha el plan de construir 100 viviendas en Montería para deportistas destacados y sus entrenadores. Uno de los beneficiados será el paratleta Juan Sebastián Gómez, oriundo de Moñitos, quien obtuvo un diploma paralímpico en Tokio 2020, fue subcampeón mundial y conquistó el título del Grand Prix de Dubái en 2026.

“Nuestra intención es dignificar la labor del deportista, de los entrenadores y las ligas”, explicó el gobernador. “Queremos que muchos niños y jóvenes en Córdoba vean que, a través del deporte, sí se puede salir adelante y se motiven a ser los mejores atletas y paratletas de Colombia y del mundo”, añadió.

A la fecha, la Gobernación de Córdoba se encuentra construyendo más de 25 escenarios recreodeportivos con una inversión de más de 300.000 millones de pesos. Foto: Indeportes - API

La visión es que el deporte sea uno de los principales motores de transformación social. De ahí el esfuerzo constante por fortalecer las ligas –con un presupuesto cercano a los 3.000 millones de pesos– y el deseo de impulsar programas deportivos y recreativos que, al día de hoy, benefician a cerca de 33.000 personas en 30 municipios. También responde a esa apuesta la intención de postular a Córdoba como sede de competencias nacionales e internacionales, de recuperar espacios como estadios y parques públicos, y de desarrollar una infraestructura de talla mundial.

“Estamos construyendo más de 25 escenarios recreodeportivos en Córdoba con una inversión de más de 300.000 millones de pesos”, apuntó Zuleta Bechara. La joya de la corona será un centro de alto rendimiento, que contará con un desembolso de casi 90.000 millones aportados por el Ministerio del Deporte y la Gobernación. El complejo tendrá piscina olímpica, coliseos, torre médica, torre administrativa, salas de preparación física, auditorios y mucho más.

Además de apostarle a la infraestructura deportiva, la intención de sus estrategias es dignificar la labor del deportista, de los entrenadores y las ligas. Foto: Indeportes - API

“Córdoba tiene que estar preparada para formar a los próximos campeones del país”, dijo el presidente Abelardo de la Espriella el pasado 13 de noviembre durante la ceremonia en la que se puso la primera piedra de este proyecto, que dará vida al primer centro médico de formación y alto rendimiento del Caribe colombiano.

Esta apuesta coincide con el propósito de que Córdoba esté a la altura del reto de ser anfitrión, junto a Sucre, de los próximos Juegos Nacionales, que se disputarán en noviembre de 2027. “Será el evento más importante en la historia de Córdoba”, anticipó el gobernador. “Recibiremos más de 12.000 atletas y paratletas del país, y unas 35.000 personas durante casi 30 días, lo que consolidará a nuestro departamento como el corazón deportivo de Colombia”.