Más zonas verdes, cultura y deporte: el proyecto con el que Medellín transforma el norte de la ciudad

Con más de 1.100 empleos generados y cuatro frentes grandes activos de obra, avanza en un 50 por ciento la ejecución general del Parque Primavera Norte, que construye la Alcaldía de Medellín en el costado oriental de la estación Acevedo del Metro.

En este espacio público, con un área de intervención de más de 70.000 metros cuadrados, se construyen un jardín infantil Buen Comienzo para 300 niñas y niños de la comuna 2-Santa Cruz, un Recreo Cultural, una nueva cancha sintética, un muro de contención y equipamientos, además de zonas de estancia y áreas verdes para el bienestar de las familias.

“Primavera Norte sigue tomando forma; ya superamos el 50 por ciento de avance. Cada vez estamos más cerca de tener un parque donde las familias puedan compartir, los niños jugar y los jóvenes disfrutar de nuevos espacios para el deporte y la cultura”, destacó Jaime Naranjo Medina, secretario de Infraestructura Física de la Alcaldía de Medellín.

Y agregó: “Aquí, donde durante años hicieron falta lugares para el encuentro y la recreación, estamos construyendo un espacio que beneficiará a más de un millón de personas. Seguimos avanzando para que Medellín tenga más espacios públicos para vivir y disfrutar en comunidad”.

La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entidad encargada de la ejecución de este proyecto, señaló que de la totalidad de los empleos generados se destacan más de 430 de la zona de influencia de Primavera Norte, entre ellos 178 adultos mayores, 108 jóvenes y 129 mujeres. “Más del 40 por ciento de esos empleos son de la zona de influencia del proyecto, porque no es solo una infraestructura que le va a servir a más de un millón de habitantes del área circundante, sino que lo estamos construyendo con ellos de la mano, con empleo de calidad”, señaló Emiro Valdés López, gerente de la EDU.

Uno de los frentes de mayor avance es el Recreo Cultural, que se construye en el costado norte del parque, y que será una infraestructura de más de 2.300 metros cuadrados con estudio de grabación, aulas máster y de aprendizaje, terrazas habitables, vestidores, oficinas administrativas, entre otros espacios.

Su avance es superior al 80 por ciento y será el primero de los equipamientos de Primavera Norte en ser habilitado. Se espera que las obras finalicen en diciembre de 2026 y la comunidad pueda disfrutar de sus espacios y conectarse con las terrazas habitables.

“Estamos muy contentos porque toda la comunidad se va a beneficiar de este proceso, en especial los adultos mayores y los semilleros ambientales. Ahora sí se está reflejando que esta obra la van a entregar para que toda la comunidad disfrute”, manifestó Mónica Cuartas, habitante de Santa Cruz.

Con el alcance actual, se proyecta que las obras de Primavera Norte finalicen en el primer semestre de 2027. La administración del alcalde Federico Gutiérrez invierte en este proyecto más de 216.700 millones de pesos.

Recreo Cultural

Construido al costado norte del Parque Primavera Norte, este espacio abarca más de 2.300 metros cuadrados e integra estudio de grabación, aulas máster y de aprendizaje, terrazas habitables, vestidores, oficinas administrativas, entre otros espacios para el esparcimiento de sus visitantes.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Alcaldía de Medellín.