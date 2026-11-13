Clima en Colombia este puente festivo: reporte día por día del Ideam para todo el país

Con el inicio de un nuevo puente festivo en Colombia este viernes 13 de noviembre, millones de ciudadanos se preparan para viajar por las principales carreteras del país.

No guarde el paraguas: Ideam revela dónde se concentrarán las lluvias este jueves 12 de noviembre

Las ciudades del país donde más lloverá esta semana, del 9 al 13 de noviembre, según el Ideam

Para orientar los desplazamientos de los viajeros, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó su más reciente boletín climático, detallando el comportamiento de las lluvias y las temperaturas máximas día por día durante el fin de semana.

Viernes 13 de noviembre

Para la jornada de apertura del puente festivo, el Ideam pronostica lluvias fuertes concentradas en el sur de Bolívar, Sucre y Córdoba, el occidente y norte de Antioquia, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y el sur de Caquetá.

Mapa climatológico de Colombia para el viernes 13 de noviembre. Foto: Ideam

De igual forma, se esperan precipitaciones entre moderadas y ligeras en Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Santander, Antioquia, el occidente de Boyacá, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, Guainía, Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas.

En contraste, durante este viernes prevalecerá el tiempo seco en el departamento de La Guajira, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y amplios sectores de Norte de Santander, Boyacá y Huila.

Sábado 14 de noviembre

Durante el sábado, las lluvias de mayor intensidad se ubicarán en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Bolívar, el golfo de Urabá y oriente de Antioquia, Santander, Chocó, Cauca y Nariño.

A su vez, se presentarán lluvias moderadas a ligeras en el sur de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar, la subregión del Catatumbo (Norte de Santander), Santander, occidente de Boyacá, noroccidente de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Meta, Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas y el piedemonte de Caquetá y Putumayo.

🌤️ Durante la mañana ha predominado el tiempo seco en gran parte del país, con cielo entre despejado y mayormente cubierto. Se destaca el tiempo soleado en las regiones Caribe (continental, marítima e insular), Orinoquía y norte de las regiones Andina, Pacífica y Amazonia.👇👇 — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) November 13, 2026

El predominio de tiempo seco para la jornada sabatina cubrirá la alta Guajira, el archipiélago insular y extensos sectores de Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y Guaviare. En cuanto a las temperaturas máximas, el termómetro marcará 37 °C en Cúcuta, mientras que Arauca, Neiva y Santa Marta alcanzarán los 35 °C.

Domingo 15 de noviembre

Para el domingo, el organismo meteorológico prevé lluvias fuertes en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, la subregión del Catatumbo en Norte de Santander, Santander, el occidente de Antioquia, Risaralda, el noroccidente de Cundinamarca, Chocó, Cauca, Nariño, Vichada y Guainía.

Mapa del clima en Colombia para el lunes 16 de noviembre. Foto: Ideam

Por su parte, habrá lluvias moderadas a ligeras en Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar, Antioquia, occidente de Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Meta, Guaviare y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Finalmente, el tiempo seco predominará el domingo en La Guajira, Atlántico, Boyacá, Tolima, Huila, Arauca, Casanare, Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas. Los registros térmicos más altos de esta jornada se concentrarán en Valledupar, Cúcuta y Santa Marta con 36 °C, seguidos de Barranquilla, Montería y Neiva con 35 °C.