Así estará el clima en Colombia para la semana del martes 3 y el viernes 6 de noviembre

Inicia una nueva semana en Colombia, dónde millones de ciudadanos se preparan para realizar sus diligencias peronales o profesionales al aire libre, pero eso estasomeito al clima. Por ello, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó su pronóstico del tiempo para el territorio nacional correspondiente al periodo entre el martes 3 y el viernes 6 de noviembre proyecta un panorama de precipitaciones constantes de variada intensidad en las regiones del país, alternado con altas temperaturas en los valles interandinos y la Orinoquía.

Ideam revela qué departamentos enfrentan déficit de lluvias por El Niño y qué pasará en noviembre

Durante estos cuatro días, las precipitaciones más intensas se concentrarán en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y en departamentos como Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Caldas, Risaralda y Nariño. Paralelamente, se registrarán acumulación de tiempo seco en el oriente de Cundinamarca y el sur de Boyacá. El pronóstico del tiempo prevé lluvias fuertes y temperaturas de hasta 36,5 °C entre el 3 y el 6 de noviembre.

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En el plano térmico, las temperaturas máximas del periodo alcanzarán sus valores más altos en Neiva, donde el termómetro registrará cerca de 36,5 °C en el inicio de la semana, mientras que en municipios como Cúcuta, Puerto Carreño y Yopal se estiman marcas de entre 34 °C y 36 °C. Neiva, Cúcuta y Puerto Carreño registrarán las temperaturas máximas más elevadas de la semana.

Martes 3 de noviembre

Durante esta jornada se prevén lluvias fuertes en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar, sur de Bolívar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Chocó, Cauca y Nariño.

🚨#PronósticoIdeam advierte para la tarde 🌤️y noche🌙lluvias ⛈️y tormentas eléctricas en las estribaciones de la 🏔️ Sierra Nevada de Santa Marta, así como en áreas del norte y occidente de la región Andina ⛰️ y a lo largo de la región Pacífica 🌊. https://t.co/SCBcBZt1Mz — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) November 3, 2026

Por su parte, las lluvias moderadas se presentarán en sectores de La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, sur de Córdoba, Quindío, norte de Boyacá, occidente de Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca, los piedemontes de Arauca y Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, Caquetá, Vaupés, Putumayo, Amazonas y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Las lluvias ligeras se concentrarán en el norte de Córdoba y el sur del Huila.

En cuanto al tiempo seco, se proyectan acumulados bajos o nulos en amplios sectores del Huila, oriente de Cundinamarca, sur de Boyacá y Nariño, sin descartar lluvias aisladas. La temperatura máxima en Neiva podría registrar cerca de 36,5 °C, mientras que en Cúcuta y Puerto Carreño se estiman valores alrededor de los 36 °C.

Miércoles 4 de noviembre

Las lluvias fuertes se focalizarán en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar, Magdalena, sur de Bolívar, subregión del Catatumbo, Norte de Santander, Antioquia, Risaralda, Chocó y Nariño.

Las precipitaciones moderadas abarcarán sectores de La Guajira, Atlántico, norte de Bolívar, sur de Santander, Caldas, Quindío, Boyacá, occidente de Cundinamarca, sur del Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, piedemonte de Arauca, Meta, Vichada, piedemonte de Caquetá, Guaviare, Guainía y Vaupés. Lluvias ligeras se prevén en el piedemonte de Casanare, sectores de Putumayo y Amazonas, y en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Mapa climatológico de Colombia para el miércoles 4 de noviembre. Nota: La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros). Foto: Ideam

El tiempo seco prevalecerá con acumulados bajos o nulos en amplios sectores de Arauca, Casanare, oriente de Cundinamarca y sur de Boyacá. Las temperaturas máximas en Neiva, Cúcuta y Puerto Carreño podrían alcanzar cerca de 36 °C, mientras que en Yopal se estiman alrededor de los 34 °C.

Jueves 5 de noviembre

Para esta fecha, las lluvias fuertes se registrarán en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, sur de Bolívar, Norte de Santander, sur de Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Las lluvias moderadas tendrán lugar en sectores de La Guajira, Magdalena, Atlántico, norte de Bolívar, Sucre, Boyacá, occidente de Cundinamarca, Tolima, Huila, piedemonte de Arauca, Vichada, Guaviare, piedemonte de Caquetá, Guainía y Vaupés.

Mapal del clima en Colombia para el jueves 5 de noviembre. Nota: La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros). Foto: Ideam

En tanto, las lluvias ligeras se prevén en Casanare, Meta, Putumayo, Amazonas y en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Las condiciones de tiempo seco se mantendrán en sectores del piedemonte de Casanare, sur de Boyacá, oriente de Cundinamarca y Putumayo.

Las temperaturas máximas en Yopal y Puerto Carreño podrían registrar cerca de 36 °C, mientras que en Neiva y Cúcuta se estiman alrededor de los 35 °C.

Viernes 6 de noviembre

El cierre del periodo proyectado presentará lluvias fuertes en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, Magdalena, Cesar, Norte de Santander, sur de Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Chocó, Cauca, Nariño, oriente del Meta, Guaviare, Caquetá, Vaupés y Amazonas.

Mapa del clima en Colombia para el vienres 6 de noviembre. Nota: La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros). Foto: Ideam

Las lluvias moderadas se prevén en sectores de La Guajira, Atlántico, Sucre, Córdoba, norte de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca, piedemonte de Caquetá, sur de Putumayo y en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Se registrarán lluvias ligeras en Huila, Casanare, Meta y Vichada. Las condiciones de tiempo seco con acumulados bajos o nulos se esperan en amplios sectores de Guainía y Putumayo. Finalmente, las temperaturas máximas en Yopal y Puerto Carreño podrían alcanzar cerca de 36 °C, mientras que en Neiva se estiman valores alrededor de los 35 °C.