El Ideam pronostica una jornada de lluvias en buena parte del país. Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y varios departamentos de la región Andina están entre las zonas donde se esperan las precipitaciones más intensas.

En Bogotá también llovería durante la tarde, especialmente en el sur y noroccidente de la ciudad.

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Pronóstico de lluvias por regiones

Región Caribe

Durante la mañana predominaría el tiempo seco en buena parte de la región, aunque podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas en el golfo de Urabá y el occidente de Córdoba.

Para la tarde se espera un incremento de las precipitaciones en Córdoba, Bolívar, Atlántico, Sucre, Magdalena, el sur de La Guajira y el norte del Cesar.

En horas de la noche persistiría la probabilidad de lluvias en el sur de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena.

San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Se pronostica cielo entre ligeramente y parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias ocasionales.

Región Pacífica

El Chocó podría registrar lluvias ligeras a moderadas desde la mañana. Sin embargo, el panorama cambiaría durante la tarde y la noche, cuando se espera un aumento de la nubosidad y precipitaciones moderadas, localmente fuertes, en amplios sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Región Andina

En la mañana predominaría el tiempo seco en el centro y oriente de esta región. En contraste, podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas en Antioquia, Risaralda, Caldas y Tolima.

Durante la tarde y la noche aumentaría la probabilidad de precipitaciones en Norte de Santander, Santander, el occidente de Boyacá y Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y el norte del Tolima.

En algunas zonas del Huila también podrían registrarse lluvias, aunque de menor intensidad.

Región Orinoquía

En la mañana se esperan condiciones de cielo parcial a mayormente nublado, con lluvias ligeras a moderadas en Arauca y Casanare.

Para la tarde y la noche aumentaría la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones en Casanare, Vichada, Meta y Arauca. Los mayores acumulados se presentarían hacia el piedemonte llanero.

Región Amazónica

Durante la mañana podrían registrarse lluvias ligeras a moderadas en Putumayo, Guainía y el sur del Amazonas.

En la tarde y la noche se prevén precipitaciones moderadas, localmente fuertes, en Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas.

Imagen de la Amazonía Colombiana en donde se prevén lluvias para hpy Foto: Getty Images

¿Cómo estará el clima en Bogotá hoy?

El pronóstico del convenio del Ideam señala que la capital tendrá una mañana con cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

Las condiciones cambiarían durante la tarde, cuando se espera cielo mayormente nublado y lluvias en amplios sectores de la ciudad.

Las precipitaciones más intensas podrían presentarse en el noroccidente y sur de Bogotá.

Entre las localidades con mayor probabilidad de lluvias están:

Suba.

Engativá.

Kennedy.

Fontibón.

Bosa.

Puente Aranda.

Tunjuelito.

Ciudad Bolívar.

El pronóstico tampoco descarta actividad eléctrica atmosférica durante las precipitaciones. La temperatura máxima estimada para Bogotá será de 21 °C.

En la noche se espera una disminución de la nubosidad, con predominio de tiempo seco, aunque podrían presentarse lluvias dispersas en algunos sectores de la capital.