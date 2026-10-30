Un bus intermunicipal quedó completamente consumido por las llamas tras chocar con una motocicleta en el sector Los Canastos, en la vía que comunica a Apulo con Anapoima.

El accidente ocurrió en la noche del jueves 29 de octubre y, según versiones preliminares, se investiga si el motociclista participaba en presuntos piques ilegales.

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Así ocurrió el accidente en la vía Apulo-Anapoima

La información conocida hasta ahora señala que una motocicleta chocó fuertemente contra el bus intermunicipal que transitaba por este corredor de Cundinamarca.

El impacto habría desencadenado la emergencia que terminó con el incendio del vehículo.

El reporte difundido ubicó el siniestro en el sector Los Canastos y precisó la hora aproximada en la que ocurrió.

Se sabe que los pasajeros lograron descender rápidamente y no se reportaron víctimas fatales, pese a la angustiante situación, pues el fuego se extendió por el automotor hasta dejarlo completamente destruido.

La oportuna reacción del conductor al darse cuenta de la gravedad del accidente, permitió que rápidamente fueran evacuados los pasajeros.

El hombre advirtió el peligro y coordinó la salida de los ocupantes para que pudieran ponerse a salvo antes de que las llamas se propagaran.

La rápida salida de los pasajeros evitó que quedaran atrapados cuando el incendio avanzó por la estructura del automotor.

Las imágenes que circularon posteriormente mostraron la magnitud de la conflagración y los daños ocasionados por el fuego.

Los reportes preliminares de las autoridades y los organismos de socorro informaron que no hubo personas heridas de gravedad.

Tras conocerse la emergencia, unidades del Cuerpo de Bomberos de La Mesa se desplazaron hasta el sector para atender la conflagración.

Los organismos de socorro adelantaron las maniobras necesarias para extinguir el fuego y asegurar el perímetro.

Sin embargo, el bus terminó completamente consumido por las llamas.

Bus intermunicipal terminó incendiado tras chocar contra una motocicleta que, al parecer, realizaba piques ilegales. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/FJPgXEtbG1 — Revista Semana (@RevistaSemana) October 30, 2026

¿El accidente estaría relacionado con piques ilegales?

Otro elemento que aparece en la información conocida sobre el caso es la posible participación del motociclista en carreras clandestinas.

Según los reportes preliminares, el conductor de la motocicleta presuntamente participaba en piques ilegales cuando ocurrió la colisión.

Los otros motociclistas que, al parecer, lo acompañaban se habrían retirado del lugar después del accidente.

Esta versión abre una línea de investigación sobre las circunstancias en las que se produjo el choque y la identificación del responsable del grave accidente.

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La Policía Judicial trabaja en la recopilación de detalles para esclarecer las causas que originaron el accidente.

Según ese reporte, las diligencias contemplarían la recopilación de testimonios y la revisión de cámaras de seguridad de la zona para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.