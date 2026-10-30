Cartagena vivió horas de tensión durante la noche por voraz incendio: el alcalde de la ciudad dio detalles

Durante las horas de la noche de este jueves 29 de octubre, Cartagena se vio azotada por un fuerte incendio que activó las alarmas de las autoridades, quienes se movilizaron rápidamente hasta el lugar para atender la grave emergencia y evitar posibles daños.

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La conflagración se dio específicamente en el barrio La Concepción, frente al SAO La Plazuela, un sector que se caracteriza por su amplia oferta de comercios. Tras el hecho, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, entregó más detalles sobre lo sucedido.

De acuerdo con el mandatario, una vez el equipo de Bomberos fue reportado sobre el hecho, sus integrantes se dirigieron rápidamente al lugar, llegando tan solo cinco minutos después. Los primeros en llegar al sitio fueron los integrantes de la brigada Santa Lucía y al rato se unieron los uniformados de Bocagrande.

Con estos equipos, las autoridades comenzaron a llevar a cabo las labores de atención, con el fin de evitar nuevos daños materiales y una posible pérdida de vidas. Sin embargo, de acuerdo con Turbay, las llamas solo causaron afectaciones materiales y no cobraron ninguna vida.

Hasta el momento, no se tiene una causa clara sobre el inicio del incendio, pero las autoridades reportaron que, debido a su magnitud, cinco comercios de los alrededores sufrieron daños. “Desde la Alcaldía de Cartagena manifestamos nuestra solidaridad con los comercios afectados. No están solos”, manifestó el mandatario de la ciudad.

Asimismo, el alcalde declaró que la situación se vio agravada debido a que en una ferretería, que también fue alcanzada por el fuego, había abundante material combustible que ayudó a mantener el fuego durante varios minutos, complicando las labores de los uniformados.

“No obstante, nuestros bomberos se exigieron al máximo para controlar los focos y evitar la propagación a las demás áreas comerciales del frente y residenciales de la parte trasera”, afirmó Turbay.

La emergencia pudo ser controlada por las autoridades sobre las once de la noche de ese mismo día. Igualmente, el alcalde aseguró que los uniformados que atendieron la situación se quedaron hasta las seis de la mañana de este 30 de octubre, con el propósito de vigilar que las llamas no se volvieran a activar.

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Tras el hecho, el mandatario de la ciudad extendió su agradecimiento a la Gestión del Riesgo de Cartagena, a los Bomberos de Turbaco y Arjona, y a la Gobernación de Bolívar por sus labores de atención y por evitar daños mayores.

“Participaron más de 15 unidades bomberiles y cuatro máquinas de nuestro Cuerpo de Bomberos de Cartagena. Como siempre, valoramos su esfuerzo, arrojo y sacrificio”, cerró diciendo el funcionario.