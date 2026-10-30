Cali se prepara para el Giro de Rigo: estos son los cambios viales, desvíos y suspensiones del MIO

Los usuarios del sistema de transporte masivo MIO deberán tener en cuenta algunas modificaciones en sus desplazamientos durante este domingo 1 de noviembre, debido al comienzo de El Giro de Rigo en Cali. Metro Cali anunció cambios temporales en nueve rutas, con desvíos en ocho de ellas y la suspensión de una más.

Pico y placa en Cali: conozca las restricciones vehiculares para la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre

Las rutas que modificarán sus recorridos son A02, E21, P21E, P24B, P27D, P52D, P62A y P62D. Por su parte, la A06 dejará de prestar servicio temporalmente hasta que se habilite el sector de la Portada al Mar. La entidad recomendó a los pasajeros consultar los cambios antes de salir y disponer de tiempo adicional, especialmente si necesitan movilizarse por el centro, norte y occidente de la ciudad.

Los cierres viales comenzarán a las 11:45 de la noche del sábado 31 de octubre y se extenderán durante la mañana del domingo, dependiendo del sector. Según las estimaciones de la organización, la intersección de la avenida 2 Norte con calle 18 Norte podría habilitarse hacia las 8:00 a. m.

Por otro lado, el sector de la Portada al Mar tendría apertura aproximada a las 8:30 a. m. En inmediaciones del CAM, las restricciones podrían prolongarse hasta las 10:00 a. m., mientras se desmontan los elementos instalados para la salida de la competencia.

Uno de los cambios que deberán tener presentes los pasajeros es la suspensión de la ruta A06. Durante este periodo, quienes se dirijan hacia Aguacatal podrán utilizar la A02 y continuar caminando desde la primera parada ubicada sobre la avenida del Río.

Entre los recorridos que tendrán modificaciones se encuentra la E21, que presta servicio en el corredor de la avenida 3 Norte. En sentido Terminal Menga-Universidades, la ruta se desviará después de atender Prados del Norte y tomará la glorieta del ferrocarril, la calle 25 y el carril exclusivo de la carrera 1. Durante este trayecto dejará de atender temporalmente las estaciones Américas y Versalles.

En el sentido contrario, después de atender San Pascual, la E21 tomará la calle 15, la carrera 10, la calle 5 y el túnel Mundialista, para continuar por la avenida 4 Norte y la calle 21 Norte. En este recorrido no prestará servicio temporalmente en las estaciones Petecuy, San Pedro y Torre de Cali.

Cartagena vivió horas de tensión durante la noche por voraz incendio: el alcalde de la ciudad dio detalles

Otras modificaciones incluyen el retorno anticipado de la P24B en el norte de la ciudad y los ajustes de las rutas P52D y P62D en el centro, que realizarán sus retornos después de atender la estación San Pedro. La primera continuará hacia el sur desde Plaza de Cayzedo y la segunda lo hará desde Ermita.

La competencia tendrá como punto de partida la Plazoleta Jairo Varela, desde allí, los participantes avanzarán por la avenida 2 Norte, la avenida 1 Norte y la avenida 4 Oeste, en dirección a la Portada al Mar.

Daniel Parra, director de Operaciones de Metro Cali, pidió a los usuarios revisar con anticipación los cambios y recordó que el restablecimiento de los recorridos dependerá de la habilitación progresiva de las vías.