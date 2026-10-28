Hombre de 43 años fue detenido por vender este peligroso tipo de lapiceros en Cali

En el marco de las intervenciones de control desplegadas en el centro de la capital vallecaucana, la Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre de 43 años que se desplazaba con un maletín lleno de elementos ilícitos.

Falleció la patrullera de la Policía Nacional que resultó herida al impedir caso de hurto en Cali

El procedimiento policial se llevó a cabo en el barrio Sucre de la ciudad de Cali, donde los uniformados interceptaron al sujeto para adelantar una verificación de rutina e inspección personal.

Durante la requisa, los agentes de la institución hallaron en el interior del maletín dos armas de fuego de fabricación artesanal acondicionadas como lapiceros, 900 dosis de bazuco destinadas a la distribución en el sector y un teléfono celular que figuraba con reporte de hurto en la base de datos oficial.

Hombre intimidó con arma de fuego a ciudadanos y policía: esto fue lo que le hizo a su padre antes de ser detenido

Al verificar la identidad del ciudadano en los sistemas de información, las autoridades constataron que el detenido presentaba antecedentes y anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Proceso de judicialización y estrategia institucional de prevención

Tras la consolidación del operativo en el centro de la ciudad, el aprehendido fue trasladado e ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Capturan en el centro de Cali a un hombre con dos armas tipo lapicero y 900 dosis de bazuco. Foto: Policía Metropolitana de Santiago de Cali

El hombre quedó a disposición de las autoridades competentes por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; tráfico de estupefacientes y receptación, a la espera de la audiencia de legalización de captura e imputación ante un juez de control de garantías.

El sujeto de 43 años fue puesto a disposición de la Fiscalía por presuntos delitos relacionados con el porte ilegal de armas, el microtráfico y la receptación.

La Policía Metropolitana Santiago de Cali sostuvo que estas acciones de inspección permanente buscan neutralizar las estructuras dedicadas al narcomenudeo y contener el flujo de armamento no convencional en las comunas urbanas.

La institución confirmó que mantendrá el despliegue de patrullajes en los sectores comerciales y residenciales del centro de la capital del Valle del Cauca para reducir los factores de riesgo y salvaguardar el orden público.