El barrio Obrero de Cali inauguró su recorrido patrimonial con 51 murales y 13 esculturas en honor a la salsa

El barrio Obrero, uno de los sectores más representativos de la historia salsera de Cali, se reinventa y estrena el Recorrido Patrimonial del Complejo Musical Dancístico de la Salsa, una iniciativa que busca preservar su memoria cultural y fortalecer su atractivo turístico.

Cali tendrá su Guía Turística de la Salsa en el barrio Obrero, nueva ruta para recorrer la historia viva de este género musical

El proyecto fue inaugurado con 13 esculturas dedicadas a reconocidos artistas, compositores e intérpretes que han contribuido a consolidar la identidad musical de la capital del Valle del Cauca, entre ellos Celia Cruz y Jairo Valera.

La intervención busca rescatar los espacios públicos, proteger el patrimonio y generar nuevas oportunidades para los habitantes. “Recuperar el barrio Obrero es una verdadera apuesta de ciudad”, afirmó el alcalde Alejandro Eder, al destacar la importancia de la salsa como motor de desarrollo social, económico y turístico.

La propuesta hace parte de una estrategia de renovación urbana, social y cultural liderada por la Alcaldía de Cali, a través de la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana (EDRU) y la Secretaría de Cultura, en alianza con la Fundación Santo Domingo, la Fundación Pintuco y la comunidad.

El barrio Obrero de Cali rinde homenaje a varios artistas de la salsa. Foto: Casa Ternario/Fundación Pintuco.

Esculturas y murales que cuentan historias

Las obras transformaron más de 3.250 metros cuadrados e incluyeron la creación de 51 murales de arte urbano y la renovación de más de 80 fachadas, con una superficie total de 1.816 metros cuadrados. A estas intervenciones se suman las esculturas que convierten las calles del barrio en una galería al aire libre.

Entre los artistas homenajeados figuran también Roberto Roena, Alexis Lozano, Nino Caicedo, Wilson Manyoma, Umberto Valverde, Joe Arroyo, Willie Rosario, Bobby Cruz, Tito Cortés, Daniel Santos y Willy García.

El Barrio Obrero de Cali cambió su historia con salsa, murales y un museo que atrae extranjeros

Los murales destacan a otras figuras como Héctor Lavoe, Piper Pimienta, La Lupe, Ray Barretto y Amparo Arrebato, además de agrupaciones emblemáticas como el Grupo Niche, la Sonora Matancera, Son de Azúcar y los Hermanos Lebrón.

El recorrido también reconoce a bailadores, melómanos, comerciantes y formadores que han mantenido viva esta tradición durante generaciones, convirtiendo al barrio Obrero en un símbolo de la cultura musical caleña.

Jairo Varela en el barrio Obrero de Cali. Foto: Casa Ternario/Fundación Pintuco.

Tres rutas para descubrir el barrio Obrero

La experiencia invita a residentes y turistas a recorrer el sector y conocer sus personajes, historias y tradiciones mediante tres rutas temáticas: música y personajes; memoria; y oficios y prácticas culturales.

En el diseño participaron 18 actores de la cadena turística, con el propósito de dinamizar la economía local y abrir oportunidades para comerciantes, emprendedores y gestores culturales.

Además, el proyecto entregó a la comunidad la marca territorial y turística Barrio Obrero, con la que se busca fortalecer su reconocimiento y posicionarlo como un destino cultural donde convergen la salsa, el arte urbano y la memoria colectiva; un escenario único e imperdible de visitar.

Murales en el barrio Obrero de Cali. Foto: Casa Ternario/Fundación Pintuco.

“El barrio Obrero es un símbolo de la identidad salsera y la memoria cultural de Cali. Este recorrido patrimonial contribuye a revitalizar el sector, exaltar a quienes han forjado la historia musical y dancística de la ciudad y promover el cuidado del patrimonio, la apropiación de los espacios públicos y el turismo cultural”, destacó Julián Eduardo Arteaga, secretario de Cultura de la ciudad.