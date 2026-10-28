Tres municipios de Antioquia para conocer en los puentes festivos de noviembre

Antioquia es un destino ideal para conocer gracias a la diversidad de sus paisajes, la riqueza de su cultura y la calidez de su gente.

A continuación, tres municipios de esta región del país para disfrutar de los puentes festivos del mes de noviembre.

San Pedro de los Milagros

Esta población, de más de 27.000 habitantes, es reconocida como uno de los lugares más importantes para hacer turismo religioso en esta zona del país y se encuentra ubicada a una hora de Medellín.

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Es considerado uno de los municipios más lecheros del país, con una producción diaria de 750.000 litros, según señala Antioquia Travel.

El principal evento cultural del municipio son las Fiestas de la Leche y sus derivados. “Es la fiesta tradicional más importante del municipio de San Pedro de los Milagros. El nombre de las fiestas se dio como reconocimiento al producto más representativo de la región”, destaca la Alcaldía en su portal web.

Basílica Menor de San Pedro de los Milagros, en Antioquia. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API

Fredonia

Este municipio se encuentra ubicado a 55 kilómetros de Medellín, a una hora y 47 minutos de trayecto en vehículo.

El portal de turismo Antioquia Travel destaca a esta población como un municipio cafetero por excelencia e ideal para practicar el senderismo y deportes de aventura.

Entre los principales atractivos del municipio se encuentra el parque de Cristo Rey. Es considerado el cerro más emblemático del municipio, ideal para disfrutar de hermosos paisajes y realizar senderismo.

Otro lugar relevante es el parque ecológico Cerro Combia. Este es “un camino utilizado anteriormente por los arrieros del municipio, construido en piedra sobre el siglo XVIII, en la parte superior del cerro se encuentra la estatua del Cristo Rey y la cruz, rodeado de vegetación y lindos paisajes”, según señala Antioquia Travel.

Finalmente, el monumento a la madre es también una parada ineludible al visitar Fredonia. Es una escultura realizada por el artista Ramón Elías Betancourt.

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Remedios

Este municipio se ubica a 95 kilómetros de Medellín, a cuatro horas y 10 minutos de trayecto en vehículo.

El portal de turismo Antioquia Travel destaca a esta población como una “joya histórica” del norte del departamento. Su fundación se dio en 1560, convirtiéndose en uno de los más antiguos de esta zona del país.

Entre sus principales sitios de interés se resalta la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios.

“Construida por la época de la conquista y diseñada al estilo barroco, se encuentra este majestuoso templo que abarca una buena carga de turismo religioso”, señala Antioquia Travel.

Otú, una de las veredas del municipio, es otro lugar destacado. “Compuesto por gran variedad de actividades recreativas, se encuentra este lugar a solo unos cuantos minutos de la cabecera municipal, contando con múltiples cuerpos de agua, siendo el punto perfecto para pasar un día de sol”, agrega el portal turístico antioqueño.