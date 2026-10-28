Cundinamarca es un destino ideal para quienes buscan salir de la rutina y descubrir diversidad de paisajes, culturas y tradiciones, además de delicias gastronómicas. A poca distancia de Bogotá se encuentran pueblos coloniales, calles empedradas, templos históricos y plazas tradicionales que conservan parte de la memoria del país.

El municipio de Cundinamarca donde el fiambre y los postres son una delicia, un destino con tradición

Los turistas también pueden apreciar montañas, cascadas, lagunas, bosques y fuentes termales que ofrecen alternativas para disfrutar de la naturaleza, practicar actividades al aire libre y hacer escapadas de fin de semana.

Este departamento cuenta con 16 municipios y uno de ellos, que no muchos visitan, pero que resulta encantador está a unos 150 kilómetros de la capital del país. Se trata de Topaipí, un lugar que fue una antigua aldea de los Colimas y su nombre significa “Tierra ardiente”.

Información de la plataforma Detour, de la Gobernación de Cundinamarca, indica que un paseo por el municipio Topaipí les permite a los visitantes conocer la vida de las primeras familias, las primeras casas, las anécdotas, las riquezas paisajísticas y sus grandes atractivos naturales.

Destaca por ser un territorio cafetero por excelencia, pues su economía gira en torno al cultivo de este grano, pero también de otros productos como la yuca y el plátano.

Hoy apuesta también por el turismo ecológico, recreativo y cultural en medio de sus paisajes tropicales que resultan imperdibles de conocer, en medio de un ambiente tranquilo.

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Sitios de interés

La información oficial indica que hay varios lugares que resultan de interés para los amantes de la naturaleza. Por ejemplo, está el Alto del Picacho, un lugar ideal para la práctica de senderismo. Se trata de un mirador que permite admirar los bellos paisajes del municipio, mientras se respira un aire puro en medio de la naturaleza.

A este se suma la Cascada de Cordero, una imponente caída de agua en la cual se puede disfrutar de un hermoso paisaje de flora y fauna y realizar varias actividades al aire libre.

Este municipio encanta con su tranquilidad y su colorida arquitectura. Foto: Detour- Gobernación de Cundinamarca/API.

En el casco urbano está el parque principal, un espacio que cuenta con zonas verdes, concha acústica donde se realizan eventos culturales de dazas, teatro, cine al parque y música, además de espacios comerciales donde tanto sus habitantes como los viajeros pueden vivir momentos de esparcimiento.

El municipio de Cundinamarca donde el ajiaco es una delicia, un lugar de bellos paisajes y tradición

De igual forma, se encuentra la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, un centro de encuentro religioso y espiritual, cuya construcción conserva su diseño original. Según Detour, cuenta con una plataforma en escaleras que permite tener una panorámica amplia del municipio y del parque principal.

En cuanto a su gastronomía, en Topaipí el fiambre de gallina, el piquete de pollo criollo y el pan de maíz son platos imperdibles.