¿Qué marcas ofrecen tasas de un 0 % de interés en Colombia? La competencia impulsada por el ‘efecto Tesla’

La movilidad sostenible en Colombia cada vez consigue transiciones que dan paso a giros históricos en el sector automotor. La marca de carros eléctricos Tesla volvió a romper el paradigma del mercado luego de que anunciara un programa de financiación con una tasa de interés del 0 %.

¿Qué modelos de Tesla reciben tasa de 0% en Colombia? Estos son los beneficiados

El incentivo que ofrece la fabricante de vehículos estadounidense va específicamente a dos de sus modelos que ha destacado en la venta de unidades eléctricas en el país: el Tesla Model Y y el Tesla Model 3. Esto forma parte de la estrategia de la compañía para seguir impulsando la venta de su catálogo para lo restante del año.

Aquellas personas que quieren recibir el beneficio de la tasa del 0 % de interés deben contar con una serie de requisitos.

Pagar inicialmente el 50 % del vehículo de contado.

Comprar a nombre de una persona natural. El beneficio no aplica a nombre de empresas.

El financiamiento debe pactarse a un plazo máximo de hasta 36 meses (3 años).

Contar con el aval del Banco Santander Colombia S.A., que hace el estudio del crédito.

Tesla ofrece alternativas de financiación para dos de sus modelos eléctricos en Colombia. Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

Desde el anuncio por parte de Tesla, otras marcas del sector automotor han comenzado a unirse a la guerra de tasas, ofreciendo una financiación similar a la empresa del multimillonario Elon Musk.

Marcas en Colombia que ofrecen tasas de un 0 % de interés

Una de las más recientes ha sido BYD, la cual cuenta con una gama de vehículos eléctricos altamente competitivos. Los concesionarios de la marca en el país, Marautos y Moevo Medellín, han compartido una alternativa para aquellos usuarios que buscan conseguir el modelo Yuan Plus.

A través de una financiación con Banco Finandina, Maruatos ha anunciado tasas desde el 0 % para este vehículo, además de una cuota inicial desde el 50 % y un plazo de 36 meses. La información del concesionario indica que, para conseguir este incentivo, se tienen que aplicar términos y condiciones.

En el caso de Moevo Medellín, esta promociona el Yuan Plus con una tasa del 0 % hasta por 36 meses, exigiendo una cuota inicial del 50 %. Por el momento, las condiciones forman parte de los concesionarios y forman parte de una promoción que se vaya a realizar para toda la red de BYD en el país.

Otras marcas que ofrecen una financiación sin interés son Chevrolet, la cual ofrece una tasa del 0 % de interés por 5 años para su modelo Sonic 2027. Para un plazo de 36 meses, la compañía comparte este beneficio para las siguientes unidades: