El video de Kbeto Zuleta que hoy parte el corazón de sus seguidores: cantó junto a Poncho y dejó un recuerdo imborrable

Un video de Kbeto Zuleta junto a su papá, el legendario cantante Poncho Zuleta, volvió a conmover a cientos de seguidores del vallenato en medio del difícil momento que atraviesa el cantante. Las imágenes, en las que ambos comparten escenario e interpretan canciones, adquieren un significado especial mientras el artista continúa su recuperación tras sufrir un grave accidente de tránsito.

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La voz de Kbeto ha conquistado a los amantes del vallenato por su parecido con la de su padre. El timbre recio, la potencia y la manera de interpretar clásicos musicales han hecho que muchos encuentren en él una continuación del legado artístico de uno de los grandes referentes del género.

Canciones como Mañanitas de invierno, Mi muchacho, Los Ay Ay Ay, Mi hermano y yo y Ahí vas paloma son algunas de las interpretaciones en las que se puede apreciar esa conexión musical entre padre e hijo.

Uno de los momentos que más recuerdan los fans ocurrió el pasado 18 de septiembre, cuando Kbeto le rindió homenaje a Poncho por su cumpleaños número 77.

Durante la celebración, ambos artistas compartieron tarima y cantaron La gota fría, además de otros temas que emocionaron a sus seguidores.

Junto a la publicación, el joven cantante escribió un mensaje dedicado a su padre que hoy cobra un sentido especial: “Feliz cumpleaños, papi. Hoy quiero darle gracias a Dios por su vida y, sobre todo, darle gracias a usted por todo lo que me ha enseñado”.

En esas palabras también resaltó la importancia de Poncho en su vida, no solamente como artista, sino como padre y maestro. El recuerdo de ese homenaje ha tomado fuerza entre los fans que permanecen atentos a las noticias sobre su evolución médica.

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El accidente que sufrió el joven cantante ocurrió cuando viajaba en un bus junto a integrantes de su agrupación musical, vehículo que terminó bajo el puente de Ariguaní.

La tragedia dejó dos personas fallecidas y varios heridos. Debido a la gravedad de sus lesiones, el cantante tuvo que someterse a una intervención quirúrgica y sufrió la amputación de su pierna izquierda.

Inicialmente, estuvo bajo atención especializada en la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais. Luego, fue trasladado a Barranquilla en un avión ambulancia de la Fuerza Aérea Colombiana, durante la noche del martes 27 de octubre, para continuar su tratamiento en la Clínica Iberoamericana.

De acuerdo con la información médica citada, Kbeto permanece bajo vigilancia especializada mientras avanza en su recuperación. Aunque se han reportado señales de mejoría, su condición requiere seguimiento permanente.