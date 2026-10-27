Revelan noticias del hermano de Poncho Zuleta tras el grave accidente del bus de la agrupación de Kbeto

Un grave siniestro vial registrado en la madrugada del lunes, 26 de octubre, enluta al folclor vallenato y mantiene en vilo a sus seguidores.

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Un autobús que transportaba a la agrupación musical encabezada por Carlos Alberto “Kbeto” Zuleta cayó al río Ariguaní mientras transitaba por carreteras del departamento del Cesar, con un saldo preliminar reportado por las autoridades de cuatro personas fallecidas y 21 heridas.

En medio de la emergencia, se confirmó una noticia favorable respecto al estado de salud del acordeonero Efraín Alejandro Zuleta, hermano del también cantante Poncho Zuleta y tío de Kbeto.

El musico recibió la autorización médica para abandonar el hospital donde se encontraba bajo observación médica y continuar su recuperación en su casa.

La información fue confirmada por el mánager de la agrupación, Esteban Alberto Bolaño, a través de un comunicado oficial.

Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta. Foto: Instagram @kbetozuleta

En el pronunciamiento, el equipo de trabajo agradeció la atención prestada por el personal de salud y la solidaridad manifestada por el público, al tiempo que formuló un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía para actuar con prudencia y evitar la difusión de información no verificada sobre el hecho.

Por su parte, el estado de salud del cantante Carlos Alberto “Kbeto” Zuleta continúa siendo de pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Sinaí Vital, en el municipio de Bosconia.

De acuerdo con el reporte entregado por la secretaria de Salud del Cesar, Georgina Sánchez, en entrevista con Blu Radio, el artista ingresó al centro hospitalario tras sufrir una amputación traumática de la pierna izquierda a causa del impacto.

Asimismo, el equipo quirúrgico intervino la pierna derecha del intérprete para tratar lesiones complejas de carácter vascular y óseo, desinfectar tejidos y buscar la preservación del flujo sanguíneo.

Tras conocerse la gravedad del siniestro, el cantante Poncho Zuleta se desplazó hacia Bosconia para acompañar a su hijo y a los familiares de los músicos afectados.

Ante la contingencia, la representación del artista confirmó la suspensión temporaria de una gira internacional que el juglar vallenato tenía programada en los Estados Unidos.

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Tras una reunión encabezada por los maestros Poncho y Emiliano Zuleta, junto con el equipo médico de Sinais Vitais Clínica Regional de Especialistas, se determinó trasladar al cantante Kbeto a la Clínica Iberoamérica de Barranquilla para continuar con su atención especializada.

Las circunstancias exactas por las cuales el vehículo perdió el control y terminó sumergido en el lecho del río Ariguaní continúan siendo materia de investigación formal por parte de las autoridades de tránsito y la Fiscalía General de la Nación.