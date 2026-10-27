Este sería el nuevo reto profesional de María Camila Roa tras 10 años en Caracol Televisión

María Camila Roa estaría a punto de dar un paso importante en su carrera periodística, después de cumplir una década en Caracol Televisión.

La comunicadora, que durante estos años ha estado vinculada a Noticias Caracol y ha cubierto algunos de los principales acontecimientos de la política colombiana, asumiría un nuevo desafío profesional lejos de Bogotá, pero sin desligarse del informativo.

La posibilidad de su traslado a Estados Unidos comenzó a tomar fuerza después de que la periodista compartiera en sus redes sociales imágenes de una reunión con compañeros y personas cercanas, con la que celebró los 10 años de trabajo en el canal y marcó el cierre de una etapa. Sus palabras despertaron interrogantes entre sus seguidores, quienes interpretaron la publicación como una despedida definitiva de la televisión.

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María Camila Roa, periodista y presentadora colombiana. Foto: Instagram @macamilaroa

De acuerdo a las publicaciones de la periodista en sus redes sociales, esta se trasladaría a Washington para asumir como corresponsal de Noticias Caracol en Estados Unidos, en reemplazo de Juan Camilo Merlano.

María Camila Roa es una periodista y presentadora colombiana formada en la Universidad de La Sabana. Su perfil profesional está ligado a la reportería y a la presentación de noticias, con especial experiencia en el cubrimiento de la actualidad política nacional.

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Durante 10 años, la comunicadora construyó su carrera en Caracol Televisión y se convirtió en uno de los rostros habituales de Noticias Caracol. En ese periodo asumió distintas responsabilidades, desde el trabajo periodístico en terreno hasta la presentación de la emisión del mediodía.

Durante 10 años, María Camila Roa (izq.) construyó su carrera en Caracol Televisión. Foto: Instagram @macamilaroa

Una parte importante de su recorrido estuvo relacionada con el seguimiento de las decisiones políticas del país. Roa realizó cubrimientos desde el Congreso de la República y la Casa de Nariño, además de acompañar jornadas electorales y acontecimientos que marcaron la agenda nacional.

El rumor sobre un nuevo reto profesional empezó a gestarse luego de que la periodista recordara su recorrido por Caracol Televisión a través de un emotivo post.

“Una celebración/despedida especial. Cumplí 10 años en Caracol Televisión y los celebro cerrando un ciclo maravilloso y dándole la bienvenida a lo que viene con las personas que me han acompañado en cada paso”, escribió Roa, según reprodujeron medios de comunicación.

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En el mismo mensaje expresó su agradecimiento por los años vividos en el canal: “Me siento tan afortunada, mi corazón desborda de gratitud. Han sido 10 años maravillosos”.