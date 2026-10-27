Claudio Cataño ha llevado su cuerpo al límite para interpretar algunos de sus personajes.

El actor colombiano, reconocido internacionalmente por encarnar al coronel Aureliano Buendía en la adaptación de Cien años de soledad, de Netflix, reveló que los años de entrenamiento físico y las exigencias de su oficio le han dejado lesiones en el bíceps, los hombros y las rodillas, además de molestias en la zona lumbar.

En entrevista con Marco Vergara de La red, de Caracol Televisión, el actor abrió las puertas de su casa y habló de una faceta menos visible de su carrera: el desgaste que acumula mientras se prepara para dar vida a sus personajes.

Durante la conversación, explicó que una lesión en el brazo le dejó una deformación que todavía puede observarse y que hoy debe adaptar sus rutinas de ejercicio para evitar que los dolores empeoren.

La imagen del coronel Aureliano Buendía (interpretado por Claudio Cataño) ante el pelotón de fusilamiento, donde había de recordar aquella tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer el hielo. Foto: Foto de Netflix suministrada a SEMANA

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“Yo tengo un desprendimiento de la cabeza interna del bíceps. Mejor dicho, me falta este pedazo del bíceps desde acá hasta acá. Yo tengo un hueco acá”, confesó Cataño al mostrar la zona afectada.

La lesión en el bíceps se produjo hace varios años, cuando el actor entrenaba para interpretar a un personaje que requería una transformación física considerable. Según relató en La red, estaba haciendo press de banca en el gimnasio cuando sufrió el daño muscular.

Claudio Cataño interpretó al coronel Aureliano Buendía en la adaptación de ‘Cien años de soledad’ de Netflix. Foto: Netflix

Antes de ese episodio, Cataño había pasado por otro accidente durante el rodaje de una telenovela. En aquella ocasión, se fisuró el tabique, recibió puntos y tuvo que permanecer en cama durante aproximadamente una semana y media.

Cuando retomó sus actividades, todavía se sentía fuerte por el entrenamiento que había realizado previamente. Fue entonces cuando, según contó, un amigo lo animó a levantar una carga superior a la que acostumbraba manejar. “Me metió tres discos de 55 a cada lado. Yo no cargaba ese peso”, recordó el actor.

A pesar de sus dudas, intentó hacer el ejercicio con ayuda de su compañero. El resultado fue inmediato: sintió que algo se había roto y el brazo comenzó a presentar una coloración oscura por la acumulación de sangre. “Yo me acuerdo que levanté esto y él me ayudó y cuando soltó el peso esto sonó. Esto inmediatamente se me puso un negro lleno de sangre”, relató.

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Pero el problema del bíceps no es el único que condiciona sus entrenamientos. En la conversación con el periodista Marco Vergara, Cataño explicó que también atraviesa molestias en el hombro izquierdo, particularmente en la zona del supraespinoso, un músculo que forma parte del manguito rotador y participa en los movimientos del brazo.

Claudio Cataño interpretó al coronel Aureliano Buendía en la adaptación de ‘Cien años de soledad’ de Netflix. Foto: Netflix

Para manejar esa molestia, realiza ejercicios con bandas de fisioterapia y movimientos de rotación antes de entrenar. Según explicó, ese trabajo previo le ha permitido continuar con su actividad física, aunque reconoce que debe hacerlo con límites. “Eso ha permitido que siga trabajando, pero está condicionado”, señaló.

El actor también habló de las punzadas que siente en las rodillas y de las molestias lumbares que intenta controlar mediante ejercicios de fortalecimiento y yoga.

Aunque aseguró que no ha permitido que el dolor de rodillas se convierta en una lesión crónica, sí admitió que necesita prestar atención constante a las señales de su cuerpo. “Todo deporte que uno practique con intensidad o todo entrenamiento que uno practique con intensidad, y yo lo he hecho en función de mi oficio, pues da un desgaste”, reflexionó durante la entrevista.

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En su conversación con La red, el actor también habló de otro aspecto poco conocido de los rodajes: su temor a los insectos.

Aunque disfruta las grabaciones en determinadas locaciones, reconoció que las jornadas en espacios naturales pueden convertirse en una fuente de angustia, especialmente cuando llega el momento de dormir o descansar. “Tengo pánico a los insectos”, contó.

Claudio Cataño: de una familia de artistas a Macondo

Claudio Cataño interpretó al coronel Aureliano Buendía en la adaptación de ‘Cien años de soledad’ de Netflix. Foto: Netflix

Nacido en Bogotá, Claudio Cataño ha construido una carrera que va más allá de la actuación. Es actor, director y guionista, y creció en una familia vinculada al mundo artístico. Su padre, Mauricio Cataño, es cineasta, mientras que su abuelo fue el poeta colombiano Mario Rivero.

Su acercamiento a las artes escénicas comenzó durante la adolescencia, cuando estudió teatro en la Escuela Rubén Di Pietro. En televisión, uno de sus primeros papeles protagónicos llegó con La sucursal del cielo, en 2008.

Posteriormente, participó en producciones como Tiempo final, Bermúdez, Rosario Tijeras y A mano limpia, serie por la que obtuvo una nominación a mejor actor protagónico en los Premios TVyNovelas de 2011.

Marleyda Soto y Claudio Cataño presentaron la serie. Soto dijo: “En cada casa de Colombia hay una Úrsula Iguarán”. Foto: cortesía Premios Platino 2025

Su trayectoria también incluye títulos como Comando élite, Tiro de gracia, La viuda negra, Mil colmillos y Las Villamizar. Paralelamente, exploró la dirección y la escritura cinematográfica con proyectos como Moria y Virginia Casta, demostrando interés por participar en distintas etapas de la creación audiovisual.

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Claudio Cataño como Aureliano en ‘Cien años de soledad’. Foto: Mauro González /Netflix

Sin embargo, uno de los mayores desafíos de su carrera llegó con Cien años de soledad, la adaptación de Netflix de la novela de Gabriel García Márquez. Cataño asumió el papel del coronel Aureliano Buendía, uno de los personajes centrales de la historia de la familia Buendía y de la construcción de Macondo. La producción lo puso frente a una obra fundamental de la literatura colombiana y a una audiencia internacional.