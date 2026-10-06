La serie ‘Cien años de soledad’ no solo dejó huella cultural. Le puso una millonada a la economía

Esas estadísticas divulgadas por el Dane, según las cuales, el entretenimiento está pedaleando duro para poner impulso a la economía, ahora se ven de forma tangible en los resultados económicos de la serie Cien años de soledad, que cerró el telón con cifras que dejan huella en el PIB nacional.

La serie Cien años de soledad, producción de Netflix, revivió las páginas del único Nobel de literatura que ha logrado Colombia, a través de la escritura de Gabriel García Márquez.

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La historia de la familia Buendía pasó por la pantalla, retomando la fundación de Macondo hasta su desaparición. Para recrear la novela, cuyo centro es la pareja conformada por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, fundadores de Macondo, se requirió un rodaje extenso que promovió el empleo. Solo la segunda parte necesitó un rodaje de 190 días, durante los cuales, se contrataron 850 personas entre elenco y equipo técnico, que movieron la registradora con la ocupación hotelera que impulsaron.

Escenas de la segunda parte de Cien años de soledad. Foto: Mauricio González A - @MauroGon

Proveedores también generaban empleo

Pero las oportunidades laborales fueron más allá, pues de manera indirecta estas actividades arrastran consigo una amplia demanda de mano de obra. Por ejemplo, participaron más de 970 proveedores y negocios locales en sectores como construcción y escenografía, hotelería, transporte y logística, alimentación, alquiler de equipos e iluminación, efectos visuales y postproducción, y servicios profesionales.

Muestra de ello es que, según las estadísticas de Netflix, promovieron una alta demanda en el sector turístico y en otras áreas de la economía, que dejó más de 525.000 millones de pesos en la economía. Dicha cifra incluye tanto el gasto directo en la producción como el efecto generado a lo largo de la cadena de suministro, confirmó la empresa de contenido audiovisual.

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Otros datos sorprendentes

El universo de Macondo fue construido en 560.000 m², y para la segunda parte se levantaron sets que cubrieron 16.623 m². Ello, debido a que la historia retoma vivencias de hijos, nietos y descendientes que repiten conflictos, amores, guerras, obsesiones y errores familiares, mientras el pueblo atraviesa grandes transformaciones políticas y sociales.

El sector de confecciones también movió la aguja de la economía. El vestuario, por ejemplo, requirió 30.000 prendas en la segunda etapa, para un total de 70.000 prendas entre ambas partes.

El sonido demandó el trabajo de 227 músicos y el transporte también se dinamizó para movilizar gente, escenografías, materiales, entre otros requerimientos.

Cien años de soledad Foto: NETFLIX

Un incentivo tributario

Debido a la trascendencia de la historia recogida en la serie, a la producción de Cien años de soledad le aprobaron un incentivo, conocido como CINA (Certificado de Inversión Audiovisual), otorgado por el gobierno colombiano y administrado por Proimágenes, consistente en un descuento tributario equivalente al 35 % del gasto en servicios audiovisuales en el país.

El sector como tal

El sector de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación en Colombia ha venido sonando como uno de los pocos que crece a buen ritmo en la economía.

En el segundo trimestre de este año aumentó en 9,5 % frente a igual periodo del año anterior, y aportó 0,4 puntos porcentuales al Producto Interno Bruto nacional. En dicho periodo está incluido el Mundial de Fútbol, más, sin embargo, el acumulado de todo el primer semestre fue de un crecimiento de 6,3 %.

Producto Interno Bruto-PIB Foto: GETTY IMAGES

Las proyecciones apuntan a que el entretenimiento cerrará el año con una expansión de entre 5 y 6 %, lo que implica que tendrá un resultado equivalente al doble del crecimiento de la economía total, que está estimada en 2,5 %, según encuestas de analistas y entidades financieras.

Aunque lo que más aporta a ese dinamismo son los conciertos y los juegos de suerte y azar, ‘Cien años de soledad’ evidencia que también la producción audiovisual está poniendo el acelerador.