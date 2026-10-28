La mujer que acompaña a Claudio Cataño en medio de sus lesiones: es actriz y ha participado en famosas novelas

Claudio Cataño se ha convertido en uno de los actores colombianos más reconocidos de los últimos años, en especial por su interpretación del coronel Aureliano Buendía en Cien años de Soledad. Sin embargo, fuera de las cámaras, el artista también vive una etapa personal llena de amor y algunos problemas físicos que han llamado la atención de sus seguidores.

El actor Claudio Cataño revela las graves lesiones que le ha dejado la actuación: “Me falta este pedazo del bíceps”

El actor mantiene una relación sentimental con María del Rosario Barreto, actriz y productora que también ha construido una trayectoria en la televisión y el teatro del país.

Aunque ambos han optado por mantener su romance lejos de la exposición mediática, recientemente Cataño compartió algunos detalles de su vida en pareja durante una entrevista con el programa La Red.

Barreto ha participado en producciones como Rojo carmesí; Café, con aroma de mujer; La nieta elegida; Bolivar y Echo 3, además de diferentes proyectos teatrales que han fortalecido su carrera artística.

La relación entre ambos se hizo pública en el año 2024, cuando la actriz confirmó que llevaban cerca de un año juntos.

En ese momento, explicó que habían decidido manejar su noviazgo con discreción para proteger su intimidad y evitar que los detalles de su vida personal se convirtieran en tema constante de conversación.

Para este mes de octubre del presente año, el reconocido actor reveló que su historia de amor está cerca de cumplir cuatro años. La pareja también comparte su pasión por la actuación y, según había contado la mujer anteriormente, el artista suele ayudarla a estudiar sus libretos y preparar su proyectos profesionales.

En esta conversación con La red, el actor no solamente habló de su relación sentimental. También se refirió a las lesiones físicas que ha acumulado durante su carrera, debido a las exigencias de algunos trabajos y a la preparación que requieren determinados personajes.

Cataño explicó que presenta un desprendimiento en una parte del bíceps y molestias relacionadas con el músculo supraespinoso del lado izquierdo.

Para recuperarse, se encuentra haciendo entrenamiento y ejercicios de fisioterapia, con el objetivo de mejorar su condición física.

El actor también reconoció que las lesiones pueden causar preocupación cuando debe enfrentase nuevamente a escenas que exigen un gran esfuerzo corporal.

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Lo que dijo Cataño les permitió a los seguidores conocer una faceta más vulnerable del actor, quien ha estado acostumbrado a asumir personajes que requieren preparación y resistencia física.

Mientras continúa trabajando en su recuperación, Claudio cuenta con la compañía de su pareja, quien también cumple sus propios proyectos en el mundo de la televisión y el teatro.