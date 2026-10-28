Manifestación afecta a usuarios de TransMilenio en el sur de Bogotá: este es el panorama actual

La mañana de este miércoles 28 de octubre registró la presencia de una manifestación en el sur de Bogotá, en la que cientos de protestantes se movilizaron por el barrio Los Alpes, Brisas del Volador, en Ciudad Bolívar, para exigir distintas necesidades que tienen los ciudadanos.

El plantón realizado en el sector ha traído consigo afectaciones a la movilidad de cientos de usuarios de TransMilenio, así como a los servicios de transporte que ofrece la entidad, derivando en desvíos de buses y rutas alimentadoras para realizar sus recorridos.

Los hechos se registraron hacia las 6:21 a. m. en la carrera 20 con calle 70D sur, provocando variaciones para la ruta alimentadora 6-4 Paraíso y unidades de TransMizonal. La situación ha derivado en la afectación de 7.002 usuarios.

Hacia las 8:00 a. m. TransMilenio informó que se pudieron cancelar los desvíos sobre el corredor y retomar su operación normal. Sin embargo, Bogotá Tránsito afirma en sus redes sociales que aún permanece el bloqueo de los manifestantes en el sector, por lo que agentes de tránsito hacen presencia en la zona para gestionar la movilidad.

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