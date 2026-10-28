Anuncio para Santa Fe y Millonarios: concierto se va de El Campín en noviembre y otro cambiaría de fecha

Santa Fe y Millonarios viven un dolor de cabeza por la agenda conjunta con la música en El Campín en plena recta final de la temporada. Las cosas han tenido puntos muy álgidos en las últimas semanas y pasa por la calidad de la gramilla del escenario y los partidos que azules y rojos han tenido que aplazar por esta situación.

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El operador del estadio El Campín trata de cumplir la palabra de tener el escenario para música y fútbol en óptimas condiciones y que las dos agendas puedan tener un buen puerto, pero las dificultades han sido notorias en los últimos días y el mal estado de la gramilla ha afectado, principalmente, la agenda deportiva.

Esta situación ha desencadenado, por un lado, que Santa Fe tenga que cambiar la localía, yendo al municipio de Mosquera, a la ciudad de Tunja o al Metropolitano de Techo de Bogotá, afectando seriamente sus finanzas.

Millonarios ha tenido que adelantar varios de sus partidos y también aplazar sobre la hora algunos otros porque, básicamente, irse de El Campín no es viable por su cantidad de abonos vendidos.

Por esta situación, el gremio musical y sus respectivas logísticas han intervenido para tratar de buscar soluciones. Por ejemplo, el artista Fonseca cambió la sede de su concierto el pasado 24 de octubre y se trasladó al Vive Claro. Este precedente lo siguen los organizadores del ‘Megaland Bacano’, que anunciaron que se van de El Campín.

En redes sociales, este evento musical anunció que ahora la sede es el Vive Claro, frente al parque Simón Bolívar, y no solo eso, pues también cambia su fecha y ahora se realizará un día antes del día estipulado en un principio, jueves 19 de noviembre.

Megaland Bogotá 2026 cambia de fecha Foto: La Mega

“Megalive, RCN y los artistas participantes entendemos la importancia del fútbol nacional y queremos que el deporte continúe desarrollándose en su casa. Por eso, hemos hecho un esfuerzo para trasladar el festival a otro escenario”, se lee en el comunicado de los organizadores del festival.

¿Los Tigres del Norte cambian de fecha?

Además de las novedades del ‘Megaland Bacano’, existen posibilidades de que el concierto de los Tigres del Norte, programado para el próximo sábado, 7 de noviembre, en El Campín, cambie de fecha y se realizaría en el mes de febrero 2027, esto sin todavía ser oficial por parte de los organizadores.

Estas novedades no son más que anuncios favorables para Santa Fe y Millonarios, que están en la recta final del campeonato y ambos con serias opciones de clasificar a cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay.

Conciertos que sí se mantienen en El Campín

Por otra parte, avanzan los montajes para el evento ‘Awoween’ del artista urbano Ryan Castro, que se realizará el 31 de octubre en el estadio El Campín.

Además, el concierto de Carolina Giraldo Navarro, con nombre artístico de Karol G, sigue programado para el viernes 4, sábado 5 y domingo 6 en El Campín.