Fonseca anuncia cambio de escenario para su concierto en Bogotá: Estadio El Campín ya no será para el 24 de octubre

Fonseca anunció cambio en su próximo concierto en Bogotá. Los seguidores deberán tener en cuenta una modificación en la logística de su próximo espectáculo.

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El concierto del artista colombiano, previsto para el sábado 24 de octubre, conserva su fecha, pero ya no tendrá lugar en el estadio El Campín, sino en el Vive Claro Estadio.

El anuncio oficial fue realizado a través de las redes sociales del cantante, quien expresó su sentir con la situación.

“Junto a todo mi equipo llevamos meses llenos de ilusión preparando este show. Pero, ante el deterioro de la cancha en el estadio Nemecio Camacho El Campín, hemos decidido cambiar el lugar de nuestro concierto al Vive Claro Estadio”, dijo.

“La decisión que se sale completamente de las manos responde al compromiso de ofrecer al público una noche con todas las garantías de seguridad, producción y comodidad que merece. El equipo de producción ya trabaja en el traslado para que cada detalle preparado para esta cita llegue intacto: el mismo repertorio, la misma puesta en escena y la misma fiesta que Bogotá lleva meses esperando”, se lee en el comunicado.

Aunque el cambio implica una nueva ubicación para el evento, la fecha de la presentación se mantiene sin modificaciones. La decisión responde a la necesidad de recuperar el estado de la cancha de El Campín y garantizar el desarrollo de los compromisos correspondientes al calendario del fútbol profesional colombiano.

Con este ajuste, el Vive Claro Estadio será el escenario que recibirá al público durante la presentación del cantautor, que continúa programada para el mismo día.

Por el momento habrá que esperar para conocer detalles a futuro sobre los siguientes conciertos que vienen en camino, tal y como es el caso de Ryan Castro y Karol G, que sumó tres fechas en diciembre.